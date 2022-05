La mejor manera de vestir ajustados jeans y zapatillas stiletto como Karina Kleiman

Antes de debutar en las telenovelas como Teresa en "Vencer el Pasado" (2021), la actriz Karina Kleiman ya venía conservando un estilo de vestir muy chic, que la ha puesto como una de las máximas representantes de la moda en todos los sentidos pues antes de llegar a la pantalla chica, fue modelo y hace tiempo dio cátedra de cuál es la mejor manera de vestir unos ajustados jeans y zapatillas tipo stiletto.

Look que a decir verdad siempre va bien para cualquier tipo de ocasión y además, en estos momentos, es lo más in de la moda casual. Pues los jeans de mezclilla tipo tubo siguen en tendencia y que marcan la silueta de la mujer en todos sus sentidos.

Y aunque se puede utilizar con tenis, sandalia, botas, botines o cualquier otro tipo de zapato, la zapatilla tipo stiletto le da un toque mucho más femenino y empodera a la mujer como lo que es, una digna representante de la belleza y del glamour.

Por lo que la también modelo, antes de postularse como participante para disputarse la corona de Nuestra Belleza Colima en 2016, ya tenia una personalidad envidiable, impecable y con un cuerpazo de diosa. Su cuenta de Instagram, está plagada de fotografías en las que muestra su muy particular estilo de vestir y sobre todo, su belleza que normalmente muestra al natural.

En agosto de 2017, cuando habían pasado prácticamente seis meses de graduarse de la generación número 33 del CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa en donde estudió Actuación, Karina Kleiman compartió una postal en la que aparece luciendo un par de jeans deslavados con una blusa muy glamorosa en color blanco, pero la cereza del pastel fueron es par de zapatillas tipo stiletto en color blanco también, que la hicieron lucir empoderada.

"Menos problemas, MÁS AMOR", escribió la también modelo originaria de Villa de Álvarez. Colima, dejando colgado un corazón amarillo en su descripción que denota brillo, paz, y mucha alegría.

Inclusive, en febrero de 2021, antes de pertenecer a las filas de "Vencer el Pasado" -producción de Rosy Ocampo para Televisa-, Kleiman se dijo "La más FELIZ DEL MUNDO", pues ver su nombre grabado en la placa de la generación número 33 del CEA, la hizo sentir totalmente orgullosa.

Y la guapa modelo y ahora actriz, agregó: "Llegar al @cea_televisa y ver esta placa con mi nombre grabado, créanme que me hizo recordar todo el esfuerzo que hice en medio de esta pandemia para lograr graduarme de actriz... Y obvio valió la pena (19 DE FEBRERO DE 2021)".

Entre tanto, su estilo de vestir y su impecabilidad como mujer, la han llevado a las altas esferas de la farándula, y aunque apenas va empezando su camino en la actuación, es muy probable que, gracias a su belleza y talento, en poco tiempo pueda obtener más personajes en telenovelas, series, obras de teatro, películas y hasta en comerciales.

