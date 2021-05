La más fitness; Aracely Arámbula presume abdomen de acero en bikini

La actriz Aracely Arámbula, es una de las famosas que más tiempo le invierte al gym, es por ello que ha podido presumir sus curvas una y otra vez, así como su abomen de acero en bikini, pues sin lugar a dudas, es una de las más fitness. Aunque con lo que se ponga, ¡luce cuerpazo!

Durante el 2020, fue que 'la Chule' maravilló a sus admiradores, al mostrar su abdomen marcado en un particular bikini color negro y viéndose en el espejo, para confirmar que es la estrella más deseada por muchos y no sólo eso, sino que además, dijo que volvería a sus acostumbradas rutinas de ejercicio de nuevo.

Fue a través de un vídeo tipo GIF, que Aracely Arámbula incitó a sus seguidores, a no decaer y a no bajar la guardia sobre cuidar su salud; pues en tiempos de pandemia podría resultar difícil para muchos por la situación naturalmente provocada por el Covid-19.

Así lo escribió la reina de las telenovelas de Telemundo, a través de su cuenta oficial de Instagram, en una de sus publicaciones del mes de julio de 2020:

"Alistándonos para volver a estar fit, en estos tiempos difíciles que muchas veces no dan ganas de hacer ejercicio, siempre hay un día en el que se vale retirarse y otro volver a comenzar... lo que nunca debe terminar es la buena energía por perseguir nuestras metas... venga que #Sisepuede #Miarafamiliabella #vidasaludable #ArAfitnes #Actriz #palgym #PorlaSalud".

Por consiguiente, la también cantante, fue admirada una vez más por sus seguidores a través de motivadores comentarios como: "RICURA Y LINDURA DE MUJER", o "Como se nota que hace ejercicio!!!!"... y no pudo faltar el: "Estas muy bien hermosa" o "Preciosa".

Y es que, luego de haber interpretado por cuatro años a Altagracia Sandoval 'La Doña', Aracely se ha ganado el respeto y la admiración de millones de fans alrededor de todo el mundo, dado que la telenovela fue exportada a decenas de países, por lo que Arámbula alcanzó la fama internacional.

La sangre latina que llevan por dentro los seguidores americanos, es su sello particular y sus expresiones lo dicen todo: "Mamasita rica, mi amor, que ricos pechitos mami" pues no pueden dejar de expresar lo que sienten luego de ver a la ex de Luis Miguel posar y modelar en bikini.

Los mensajes fueron subiendo de tono... "Que riquísima te ves", aunque el fan no se quedó ganas de decir más: "Has de co*er delicioso", "ummmm k ricura de cortada" o "Se ve que co*es bien rico", incluso, le piden que no levante los ánimos de esa manera: "No haga eso!!".

Al momento, el clip de Aracely Arámbula ha logrado enamorar a un total de 235,591 seguidores y 1.493.617 reproducciones. También se pueden leer 3.388 comentarios.