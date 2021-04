La figura de reloj de arena que Demi Rose presume con outfit tatuado a la piel

Auque esta vez posó bien cubierta, la modelo Demi Rose volvió a sorprender a sus fanáticos, al lucir su figura de reloj de arena con un entallado outfit color negro, como si lo tuviera tatuado a la piel; pues sabe que tiene un cuerpo envidiable y no duda ni un sólo segundo en mostrarlo al mundo entero a través de sus redes sociales.

Hace un par de días, la modelo londinense puso a sus fans de cabeza, al mostrar su bien trabajada figura que sin duda alguna, representa a la perfección uno de esos antiguos relojes de arena, pues aunque se pase de las medidas perfectas de una mujer que son las soñados 90-60-90 centímetros, es un hecho que su abdomen plano y su cinturita, hacen a un lado ese estereotipo.

"If you want to view paradise simply look around and view it @prettylittlething" (Si quieres ver el paraíso, simplemente mira a tu alrededor y míralo @prettylittlething), escribió Demi Rose en su último post de su cuenta oficial de Instagram.

Fue una de sus blusas más decentes (aunque ajustada) con un especial diseño en las mangas, y lo que podría ser parte del cuello, unos ajustados o tatuados leggins y un par de botas altas hasta la rodilla del diseñador francés Christian Dior, que Demi Rose logró cautivar a sus más de 16 millones de fanáticos de todo el mundo.

El outfit que paraece que lo trae tatuado en la piel, lo complementó con un sombrero tipo francés o también llamado boina, con el que dio un toque más chic a su atuendo, mientras posaba en la sala de su casa de Ibiza, España, al lado de un par de esculturas con figura de tigre.

Por ello, Demi Rose se ha ganado los comentarios más aduladores, pues sin lugar a dudas, es una diosa mundialmente conocida por los fanáticos de las top models que tiene las curvas más visiblemente pronunciadas.

La postal que ha hecho reaccionar a un mínimo de 299,904 usuarios de Instagram, y que tiene un total de 1,958 comentarios, ha causado sensación entre los seguidores de la británica, entre las que destan sus colegas Alexa Dellanos o Shirin con sus expresiones: "Beautiful" (Hermosa) o "Miss u" (Te extraño).

También se lee: "You look splendid" (Luces espléndida), "Do you have a secret?", (¿Tienes algún secreto?), no sin antes poner un par de diablitos... "Outfit on point" (Atuendo a punto), "Living for this", (Viviendo para esto), "Muy linda mi amor!", entre otros.