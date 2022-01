La fiesta no termina para Aracely Arámbula, así lució en top y palazzo floreados

La algarabía de las fiestas decembrinas y la decoración navideñas siguen estando muy presentes en la casa de la actriz Aracely Arámbula, para quien la fiesta aún no termina y así lució en top y palazzo floreados desde el pasado jueves, en plena celebración de Día de Reyes.

Su cuenta de Instagram ha sido testigo, no sólo de ésta, sino de muchos momentos más, en los que 'la Chule' ha celebrado la vida y el amor con sus amigos y familiares, pues como cada año, empezó feliz, celebrando los 15 años de su hijo Daniel, y posteriormente se le ha visto gozar de la vida y luciendo tan bella como sólo ella sabe hacerlo.

Y es que, demás del fastuoso árbol de Navidad que la actriz de telenovelas instaló en su casa desde noviembre de 2021 para la celebración de las fiestas decembrinas, Aracely Arámbula instaló en su casa un oso gigante color rojo con el que ha estado celebrando una y otra vez cada momento de la temporada.

Y la tarde del pasado jueves 6 de enero, Aracely Arámbula lució muy coqueta con el sol de frente y el mar de fondo de su casa -que al parecer está ubicada en Acapulco, Guerrero, México-, luciendo un top de un bikini y un palazzo floreados, de perfil y mostrando cuerpazo.

Así mismo y junto al oso, Aracely lució junto a su amiga Gabriela Cuéllar, quien fue la responsable de la decoración de su casa esta Navidad pasada, dejando ver que brindaban por sus propósitos de año nuevo.

Pero no sería la última foto con este tema, pues así lució también delante del árbol Navideño, cuya descripción se lee: "Aquí al pie de este árbol hermoso de @imchristmas esperando porque mañana llegan #reyesmagos ¿Ustedes hicieron su cartita? Cuéntennos cómo la mandan…".

Y el pasado miércoles 5 de enero, la madre de Miguel y Daniel, lució su belleza en todo su esplendor desde el mar, cuya descripción de la postal se lee: "Que tengan una Feliz semana y un maravilloso 2022 mi #Arafamilia bella, toda la #Salud e INFINTAS bendiciones, agradeciendo".

Y Álex de la Madrid escribió: "A lápiz" -refiriéndose a que Aracely está como dibujada-. Y Uriel Santana (su amigo y fotógrafo de cabecera), así como la conductora Andrea Legarreta, le dejaron algunas caritas con ojos de corazón así como un par de corazones rojos.

Otros comentarios de sus fans, también dijeron: "Que felicidad verte disfrutar tanto", "En el mar la vida es mas sabrosa. Feliz díaaaaaa!!! Love you!!", "Estas bellísima", "TE AMOOO", "En el mar te quiero mucho maaaás".

