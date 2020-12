La extraña muñeca en el árbol de Navidad de Belinda

Uno de los momentos más especiales en la época navideña es arreglar el ‘arbolito’, el cual reúne a la familia para decorarlo con esferas, luces, listones y una estrella en lo alto del pino, aunque en ocasiones se puede agregar un adorno fuera de lo común, como en el árbol de Navidad de Belinda.

La cantante pop Belinda, presumió en sus historias de instagram su ‘arbolito’, lleno de listones rosas, angelitos, personajes del cascanueces, unicornios, ‘Hello Kittys’ y una extraña muñeca que resalta entre todos los adornos.

Y es que, sabemos que la intérprete de ‘Boba niña nice’ se le conoce por sus ‘extravagancias’, hace no mucho le regaló a su novio, el cantante de música regional, Christian Nodal, un muñeco de terror, ‘Chucky’, y lo presumió en presencia de los seguidores de su pareja.

“Mira amor, les voy a enseñar el “Chucky” que te regalé, miren qué padre está, con su cuchillito y todo”, dijo. Luego agregó: ““Chucky es lo máximo, no hace nada, peores los vivos, de esos sí tenemos que tener miedo, no del muñeco”.

Entre las extrañezas de Belinda, recordamos la ocasión en que trató de hacer magia en el programa ‘Hoy’, durante la transmisión en vivo, en donde comenzó a golpearse fuertemente la frente con una manzana.

Del mismo modo, su relación con el cantante Christian Nodal, no deja de ser rara para muchos de sus fans, puesto que siempre se les ha considerado personas totalmente opuestas, sin embargo, demostraron que su relación iba más allá cuando ambos se realizaron un tatuaje para no dejar dudas de que su amor es verdadero.

Por eso no es tan extraño, que incluso el árbol de Navidad de Belinda luzca diferente a los que adornan las familias tradicionales. Lo que sí resulta un misterio es la muñeca que sobresale entre la decoración, la cual parece ser un duende.

La extraña muñeca del árbol de Navidad de Belinda. Foto historias de Instagram Belinda

Además, en sus historias, las cuales van acompañados por una canción de Andy Williams, ‘It´s the most wonderful time of the year’, podemos ver a la cantante haciendo un ‘unboxing’ de regalos de algunas marcas como: Salvatore Ferragamo y Bulberry.

En el primero, le obsequian a Belinda una bolsa blanca, y lo que responde con un ‘me encanta’ escrito en la historia; mientras que la segundo marca, le envió un regalo navideño con un mensaje que decía: ´Querida Bely, deseamos que pases una Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo.

A pocos días de la ‘Noche Buena’, veremos que otras sorpresas nos tiene preparado Belinda, quizá pronto nos revele cuáles son sus deseos a cumplir para el año entrante, tanto de su carrera como de su vida sentimental.