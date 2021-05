La exquisita figura de Geraldine Bazán de la que se pierde Gabriel Soto por Irina Baeva

Recientemente, la actriz Geraldine Bazán lució sus exquisita figura en un particular bikini gris, mismos encantos de la que se pierde el también actor Gabriel Soto por preferir a la modelo rusa Irina Baeva. No obstante, dijo sentir que ha traído calma y paz a su mente, así como a su cuerpo y alma.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la también modelo, quien se ha posicionado como una de las famosas mexicanas con mejor cuerpo y de las más glamorosas y guapas del medio del espectáculo, mostró al mundo su perfil más sexy en un clima de tranquilidad.

Y es que, lograrlo podría ser difícil para la Geraldine Bazán, luego de vivir un duro calvario y llorar por bastantes días, durante la inesperada y terrible separación de Gabriel Soto, su esposo y padre de sus dos hijas Elisa Marie y Alexa Miranda.

Desde Tulum Beach o playas de Tulum, Quintana Roo, México, la actriz de "Por Amar sin ley" (2018), maravilló a sus más de 5 millones de seguidores en su perfil personal de Instagram con un una serie de postales en los que luce su figura más esbelta con un bañador de dos pieza color gris oscuro con vistas en color negro.

Y es que, luego de vivir en carne propia la tristeza de ver separada a su familia en un cerrar y abrir de ojos, Geraldine Bazán tomó fuerza para salir adelante y sacar a sus dos hijas adelante con o sin el apoyo moral de Soto, pues está más activa que nunca con diferentes campañas publicitarias que maneja a través de sus redes sociales.

"With this breath, I am bringing calm and peace to my mind, body and soul @kookayhoteltulum" (Con este aliento, traigo calma y paz a mi mente, cuerpo y alma @kookayhoteltulum), escribió la modelo rubia al pie del quinteto de postales que publicó recientemente.

Por lo que se llevó los halagos de otras figuras del medio artístico como Mariana Torres (quien actualmente protagoniza "Fuego Ardiente") quien escribió: "Hermosa" o Elizabeth Álvarez que no pudo dejar de expresar: "Que bárbara amiga que cuerpo".

Geraldine Bazán también hizo reaccionar a la cantante ex JNS Litzy expresando: "Hermosaaaa", o a Grettell Valdez y sorprendentemente al español Nicolás Vallejo-Nágera mejor conocido como Colate -quien fuera esposo de la cantante Paulina Rubio- o a Pablo Portillo.

Al momento, la postal ha logrado reunir un total de 108.193 corazones rojos entre los que destacan el del portal Televisa Espectáculos y se pueden leer 810 mensajes a línea de comentarios.