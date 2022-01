La española Rosalía se quita todo para posar en portada de "Motamami"

La exitosa cantante Rosalía se ha mostrado al natural y sin filtros, y es que, este lunes publicó la portada de su esperado tercer disco, "MOTOMAMI", en la que aparece tras haberse quitado todo y sólo lleva puesto un casco de moto.

En tanto, la española no ha revelado la fecha ninguna fecha de lanzamiento de su álbum, que se espera, se estrene este 2022, aunque lo que sí adelantó fue un nuevo tema de su reciente material discográfico e incitó a sus seguidores a adivinar de cual se trata.

"Madre míiiiia aquí tenéis la portada de MOTOMAMI y este viernes adivina k nuevo tema se vieneee", escribió en su cuenta de Instagram y otras redes sociales mientras se puede ver la publicación de su visitada foto, pues al momento, tiene ya un total de 1.001.816 reacciones con corazones rojos.

De momento, Rosalía ya ha presentado uno de los temas que estarán incluidos en el disco, "La Fama", una bachata en la que colabora The Weeknd y que en noviembre debutó en el número dos de la lista Billboard Hot Latin de Estados Unidos mientras que en España fue número uno durante varias semanas. Y tras dicho tema, la cantante ha ido revelando pequeños avances de las canciones que compondrán su "MOTOMAMI".

Hace unos días, sorprendía al publicar un brevísimo adelanto de "Bulerías", un tema que regresa a los sonidos flamencos y en el que se le escucha cantar "y aunque a mí me maldigan a mis espaldas, de cada puñalaíta saco mi raba", mientras ella hace trompos montada en un "quad".

Aunque el avance más comentado de Rosalía fue el "HENTAI", una indescriptible canción a piano que despertó infinidad de comentarios y bromas por su letra: "te quiero ride, como mi bike. Hazme un tape modo spike. Yo la batí hasta que se montó, segundo es chingarte, lo primero Dios".

La reacción fue tal que la artista llegó a preguntar en Twitter que si los "ofendidos" por la letra se encontraban bien. "Saoko" y "CANDY", con sonidos más cercanos a la música urbana, son otros de los adelantos compartidos por la estrella.

En una entrevista con la revista "Rolling Stone en español", Rosalía definió el disco como el resultado de "una experimentación muy grande", en el que las influencias van de Héctor Lavoe a Patti Smith, pasando por el reguetón y Pedro Almódovar.

"Mi carrera, quiero que sea como una carta de amor a todas las músicas que quiero y este disco forma parte de eso", afirmó la artista sobre esas influencias que han empapado las nuevas canciones. EFE

