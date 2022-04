La épica foto con la que Salma Hayek recuerda a un experto del lente que ha partido

En las últimas tres décadas, la actriz mexicana Salma Hayek ha sido fotografiada por los expertos en enfocar el lente de la cámara y capturar la belleza que más se destaca. No obstante, la partida del fotógrafo Patrick Demarchelier (originario de El Havre, Francia), ha sido motivo suficiente para que la veracruzana lo homenajee con un de sus mejores postales.

Salma Hayek, quien ha brillado por su internacionalización como actriz, compartió una postal el pasado 31 de marzo, fecha en la que partió de esta vida el fotógrafo francés, y aunque la actriz de cine mostró su tristeza, también aprovechó el momento para seducir con su sensualidad.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa del también empresario francés François-Henri Pinault, compartió una postal a blanco y negro, en la que muestra toda perfección, incluso, cubriéndose sus atributos delanteros sólo con sus manos.

Un luto fuera de serie

Y una segunda postal con su equipo de trabajo, en la que también aparece Patrick Demarchelier alistándose con la cámara para dar lo mejor se sí. Incluso, aunado al par de instantáneas, también se puede leer la tristeza que le causa el deceso de tan apreciable fotógrafo.

"Saddened by the news that photographer @patrickdemarchelier has left us, leaving behind a legacy of images that capture an era". (Me entristece profundamente la notica que nos ha dejado el fotógrafo @patrickdenarchelier. Nos deja un legado de imágenes que capturan una época", acompañando su mini discurso con una tercia de corazones negros.

Y una de las reacciones inmediatas es la de Mía Maestro, viuda del fotógrafo francés, quien dejó un corazón negro en su comentario. Pero al mismo tiempo, también hubo quien destacó la sensualidad de la primera postal: "Exclusive content" (Contenido exclusivo) y algunos corazones rojos. Y otros más le daban el pésame: "Mommy, sorry mommy!" (Mami, lo siento mami!).

Y no faltó el comentario que podría destantear a cualquiera, pues en medio del dolor que le causa a Salma Hayek semejante pérdida, al mismo tiempo se enaltece la belleza de la actriz y se lee: (At least he saw you naked in-person before he died. Now he can Rest In Peace) (Al menos te vio desnudo en persona antes de morir. Ahora puede Descansar en Paz).

Y es que, los comentarios van encaminados a la misma línea de la postal de la veracruzana que ha hecho un gran homenaje a su querido amigo. Al momento, la actriz ha generado 776,602 corazones rojos y 2,8 comentarios de todo tipo.

