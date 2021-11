La elegante foto de Demi Rose que te invitará a que hagas zoom

Durante su estancia en Los Ángeles, California, la modelo Demi Rose ha derrochado glamour y sobre todo sensualidad, por lo que las postales compartidas durante su paso por algunos sitios de Estados Unidos, han sido muy aplaudidas por sus fanáticos, como la sexy foto que te invitará a hacer zoom.

Y es que, la sutileza con la que Demi Rose muestra sus encantos, deja mucho que desear y muy poco a la imaginación, motivo suficiente para que la modelo de raíces europeas, siga cobrando más y más fama cada día en redes sociales y otras plataformas.

El pasado fin de semana, Demi Rose fue a cenar a un restaurante y mientras revisaba la carta del menú, fue captada en un par de fotos en las que se le ve posando con un pantalón negro y una blusa blanca; lo relevante es que la británica luce sus encantos con particular prenda.

Se trata de un brasier en color negro que se transluce a través de la blusa blanca pero además deja ver la parte más íntima de sus atributos delanteros debido a su diseño que más bien parecen un par de tirantes anchos, como los que Demi utiliza muy seguido tratando de cubrir a sus nenas, sin poder lograrlo del todo.

Luciendo un tanto intelectual tras llevar puestos unos lentes de aumento, la británica de 26 años describió su publicación del domingo pasado como: "Bon appétit @prettylittlething" (Buen provecho) no sin olvidar etiquetar a la firma de ropa para la que trabaja.

No por nada, la top model empezó a recibir los obligados comentarios de sus más fervientes admiradores, igual de elegantes y sutiles que su apariencia, algunos se leen: "One word: stunning" (En una palabra: impresionante), "Exclusive content" (Contenido exclusivo) o un "Woow Hermosa!".

Al momento, la modelo que quiere conquistar Hollywood con su belleza, ha logrado captar la atención de 278,864 seguidores, mientras se pueden leer 2,358 mensajes.

Y es que, resulta inevitable para sus más de 18.6 millones de seguidores, no comentar o no regalar un corazón rojo a sus tremendas, atrevidas y bien cuidadas postales.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!