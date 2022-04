La condición de cama que Jennifer Lopez habría puesto a Ben Affleck para casarse con él

Tras darse a conocer que la cantante Jennifer Lopez está dispuesta a volver a llegar al altar por tercera vez luego de retomar su relación con el actor estadounidense Ben Affleck, ya se habla de una condición de cama o mejor dicho, cláusula sexual que la neoyorquina habría impuesto al amor de su vida con un firme objetivo para casarse con él.

Y es que, tras el descalabro sentimental que sufrió la también actriz de cine, la hizo blindarse, por lo que curiosamente, ha ideado un plan para que Ben Affleck permanezca al lado de ella hasta el último de sus días. Pero, ¿de qué se trata dicha condición?

Varios medios de comunicación nacionales e internacionales, han manejado dicha condición como una cláusula sexual que Jennifer Lopez ha dejado por asentada en un contrato prematrimonial que deja ver que no quiere volver a sufrir otra decepción amorosa después de casarse por tercera vez y la que sería la sexta, luego de haber recibido seis anillos de compromiso de amores anteriores incluyendo al protagonista de "The Last Duel" (El Último Duelo" (2021).

Condición / cláusula sexual

Pues luego de saberse que Jennifer Lopez y Ben Affleck están felizmente comprometidos en matrimonio, ha trascendido en redes sociales que la pareja firmará un acuerdo prenupcial que contiene una cláusula muy singular que la cantante le pide a él.

Y es que la 'Diva del Bronx' supuestamente le pide al actor que la dote de una vida sexual activa muy satisfactoria, lo que se traduce a tener relaciones sexuales por lo menos cuatro veces a la semana.

¿Con qué objetivo?

Pues todo se debe -de acuerdo a información filtrada- a que la intérprete de "Ain't Your Mama" (2016), se está anticipando a lo que pueda suceder en un futuro y quiere evitar que la llama de la pasión se apague entre ellos y eso los lleve a cometer futuras infidelidades por parte de ambos.

Esto, antes de que el medio estadounidense ABC ha revelado que aún no se han hecho públicos los detalles o cláusulas establecidas en cuanto al tema económico.

Y ahora que dicha información circula incluso en los medios, los internautas han tomado a su favor dicha condición y hasta han empezado a comentar que esa actividad física-sexual, es el secreto que mantiene a Jennifer Lopez luciendo su eterna juventud... ¿será?

