La colección de fotos de Aracely Arámbula en las que peca de bella y perfecta

Luego de revelar que este 2022 ha regresado a los foros de televisión para un nuevo proyecto, la actriz Aracely Arámbula compartió una colección de fotos en las que peca de bella y perfecta. Pues 'la Chule' hizo una pausa en las grabaciones de su nueva serie para recordar una sesión fotográfica de postales que desde hace tiempo circulan en redes sociales.

Aracely Arámbula utilizó su cuenta de Instagram, para recordar el momento en el que, dicho sea de paso, lució bella, glamorosa y más que perfecta, en una publicación de su cuenta de Instagram, del pasado lunes 24 de enero.

Una decena de postales son las que dan cuenta de esta colaboración que la recordada 'Doña' hiciera con el fotógrafo Jesús Cordero y su equipo de trabajo, y enviando saludos hasta Miami, donde seguramente ocurrió dicha sesión; y lo que indica que 'la Chule' se encuentra en México grabando su nueva serie televisiva "La Rebelión de las Esposas".

Con atuendos que van desde lo más casual hasta lo más elegante, Aracely Arámbula enamoró a sus pasados de 6 millones de seguidores en Instagram. Colores como el rosa palo, verde, azul, rojo, negro, blanco, y algunos tonos más, se vieron engalanados por la belleza de la ex de Luis Miguel, generando cientos de piropos.

"Recuerdos tan lindos con mi querido Jesús Cordero, grandes momentos compartidos; abrazos y gracias por tu Talento y tu buena onda de siempre contagiando la mejor energía!!! Abrazos hasta Miami a ti y a mi equipo lindo de esa sesión @veropeque @makeupbyade @genaromaldo Jeny Art & @ashlyshands. #Loveit", se lee en la descripción.

Ante ello, algunos famosos y amigos de la también cantante, se han pronunciado a su publicación, como el Dr. César Lozano, quien escribió: "Bellísima amiga!", o el periodista Quique Usales, que se batió entre corazones rojos y llamaradas de fuego; mismo comentario que fue respondido por la propia Aracely con una tercia de corazones negros.

Por su parte, la cantante Edith Márquez, otra de las amigas de Aracely que la invitó a grabar en 2021 su vídeo del tema "Es complicado" a dúo con el español David Bisbal, también le envió su admiración a través de su comentario: "Guapísimaaaaa como siempre !! Te quiero Ara!", que se ganó un "Gracias mi Edi bella", de la propia 'Chule'.

Otras fanáticas más de la famosa de 46 años, celebraban que ya ha llegado a 6 millones de seguidores en Instagram, y aprovecharon para felicitarla. Y otra seguidora argentina, no reparó en expresarle: "SI SOS MÁS HERMOSA, NO SÉ QUE VA A PASAR DE MI CORAZONCITOOOO".

"La mujer más bella", "Cosita linda", "Hermosa como siempre! Besos desde Brasil!!!", "La doña más hermosa", "Bellísima reina" o "OMG, hermosaaa, ¿cuándo una portadaaa?", son otros de los 783 comentarios que se leen al momento a a la par de 51,782 corazones rojos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!