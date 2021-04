La cinturita que Aracely Arámbula lució como María Victoria con elegante vestido strapless

Uno de los tantos atuendos que ha utilizado la actriz Aracely Arámbula para interpretar a sus múltiples personajes y que ha encantado a sus fanáticos, ha sido el que utilizó cuando hizo un homenaje a su querida amiga, la actriz y cantante María Victoria, a la que además supo imitar muy bien, tanto, que lució su misma cinturita.

Con un vestido propio de la época de los 60's, Aracely Arámbula recreó un ambiente de la época con un vestido azul agua que fue diseñado con un escote de corazón y algunas aplicaciones que realzaban todavía más el entallado corsé.

Ampón, tal y como los usaba María Victoria en sus tiempos cuando con su voz engalanaba los imponentes escenarios de teatro y de la XEW, donde muchas veces se topó con María Félix 'La Doña', fue el vestido que Aracely Arámbula usó para homenajear a María Victoria.

Orgullosa, la actriz de telenovelas, hizo un tributo a María Victoria -quien en el 2015 tenía 83 años, y que maravilló con sus voz mientras cantaba "Cuidadito, cuidadito" en 1964. El peinado que portó quien más tarde fuera a darle vida a Altagracia Sandoval en "La Doña" (2016-2020), tambien estuvo muy a doc con el vestuario.

"Va un beso con todo el #Aralove para todos ustedes. Bonito fin de semana, #Arafamilia!!!" escribió "la Chule", mientras aprovechaba también para festejar a la actriz Michelle Vieth por su cumpleaños, aquel 19 de noviembre de 2015.

La postal causó tanta sensación entre sus fanáticos, que la ex de Luis Miguel recibió más de cien halagos. La falda del vestido que llegaba a media pierna y que fue diseñada con un corte circular, hacía ver aún más chica su cintura, por lo que desde entonces, ya figuraba lo que sería con su futura interpretación como La Doña.

"Te amo mi Ara chula eres lo mas increíble que me ha pasado en la vida, lo mejor del mundo lo mejor que pude haber descubierto, eres increíblemente te amo tanto eres mi razón de ser alguien tú y mi mamá x que quiero salir adelante y poder ir a conocerte te quiero tanto que no me canso de decírtelo, eres lo mejor de mi vida gracias x existir te quiero @aracelyarambula ojala me leas... mi tesoro y eso eres para mí, mi tesoro mas preciado te quiero @aracelyarambula" fue uno de los más inspiradores comentarios que recibió Aracely.

"Hermosa como siempre te amoooo infinitamente", "Bella te quiero tanto @aracelyarambula", "Magnifique" o "Que regia! Toda una reina...", son comentarios que aún se leen en la publicación de aquel 2015, año en que Aracely Arámbula homenajeó a María Victoria, con quien guarda muchos recuerdos en su cuenta oficial de Instagram.