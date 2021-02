La cinturilla rosa pastel de Demi Rose que hizo resaltar sus encantos en minifalda; OMG!

La seguridad en sí misma que le ha dado su belleza a la modelo Demi Rose, ha hecho que muestre su lado más sensual y sin preocupaciones ni prejuicios, como cuando posó frente a la cámara luciendo una cinturilla color rosa pastel que sin duda, hizo resaltar sus encantos y por si fuera poco, la blusa blanca que vistió, la complementó con una minifalda del mismo tono.

Hace un par de semanas, la modelo británica posó con uno de sus más sensuales pero glamorosos outfits que no hubiera sido de gran importancia para la publicación de Demi Rose, si no hubiera sido por esa cinturilla (tipo faja) que utilizó para remarcar su mini cintura, y que al mismo tiempo, le sirvió para dejar en claro el tamaño de sus encantos.

Demi Rose volvió a enamorar a sus más de 16 millones de fanáticos desde su cuenta oficial de Instagram, donde muestra los outfits más infartantes que una mujer pueda lucir; por lo que se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales.

"@prettylittlething" seguido de algunos emojis como un baby angel (ángel bebé) -por la blancura de su outfit-, un perrito de raza Cocker spaniel inglés (ya que posó junto a su perrito, aunque de raza French Poodle) y un par de corazones rojos, se lee en la descripción de Rose, del pasado 6 de febrero, cuando se encontraba en uno de sus destinos turísticos favoritos: Ibiza Magic Island, España.

"Angel energy", respondió el sitio PrettyLittleThing, que es el de la firma de ropa para la que trabaja la británica de 25 años, tras recibir un cuarteto de corazones morados por parte de su colegas de la moda como Bethany Lily April y Shirin (igual de guapas y exuberantes).

"Every man dies but not every man really lives" (Todo hombre muere pero no todo hombre vive realmente), fue otro de los primero mensajes que figuraron en la caja de comentarios en los que se leen 3,073 halagadores piropos.

También figuran los más fogosos como: "So hotttt" (Tan caliente) o simplemente un: "Angel" (Ángel). Por otro lado, le hicieron saber a la británica, que en esa foto, sus encantos lucen como un suave cojín: "Looking like one of those neck cushions you’d use on a flight" (Parece uno de esos cojines para el cuello que usarías en un vuelo).

"Like this if you think I should quit music" (Así si crees que debería dejar la música), como advirtiendo que con ese look, el fan se invita a pasar toda una vida a su lado. Otros más le hicieron su obligada declaración de amor: "I’m all yours beautiful" (Soy todo tuyo, hermosa); y mientras le enviada un beso por cada día de la semana, otro fan la nombraba "Cariño".

La intensa postal, ha logrado 410,110 corazones rojos y muchísimos comentarios más de sus fans.