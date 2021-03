La cinturilla de red que Demi Rose lució sin sostén; cubrió encantos con flores

La modelo europea Demi Rose, ha deleitado la pupila una y otra vez con las fotografías que comparte a través de redes sociales, y esta vez no fue la excepción, pues la aceptación que la top model ha tenido como estrella de las redes sociales, ante los fanáticos de todo el mundo que gustan de verla, ha sido bastante buena para ella.

El fin de semana pasado, Demi Rose estuvo de manteles largos al cumplir sus primeras 26 primaveras y es por ello que la londinense, está muy agradecida con su público virtual; motivo por el cual, sigue regalando sus postales más reveladoras y artísticas.

Esta vez, la británica Demi Rose posteó un par de publicaciones, en las que luce sensuales prendas color blanco pero con el tema de las flores; y aunque no ha sido la primera vez que ha utilizado flores en sus fotos, sí es una de las que más ha sorprendido por utilizarlas para cubrir sus encantos.

"When you plant a seed of love, it is you that blossoms" (Cuando siembras una semilla de amor, eres tú quien florece), escribió la modelo de 26 años en su cuenta oficial de Instagram.

Y es que, para Demi Rose, el cariño de su público virutal significa mucho y es por ello que tras agradecer su apoyo como estrella de las redes sociales, tiene claro que es ella la que ha florecido en el alma de muchos de sus seguidores, quienes ven y comentan una y otra vez sus fotografías.

En su última publicación, se pueden ver tres instantáneas en las que Demi aparece con una cinturilla de red y underwear (ropa interior) no tan escotada, que complementó con florecitas tipo silvestre y otras hojas que sirvieron para cubrir sus encantos.

Misma que ha generado infinidad de reacciones entre sus más de 16 millones de seguidores; 220,668 corazones rojos son los que se pueden ver hasta el momento, así como un total de 1,700 comentarios, entre los que se lee la admiración por la modelo.

Pero no fue la única postal que compartió Rose, anteriormente ya había publicado una en la que sólo aparece posando con ropa interior pero esta vez sí traía puesto el coordinado completo y contemplaba una rosa del mismo color pero de un tono encendido.

"Until you spread your wings, you will have no idea how far you can fly @rosa.scipion" (Hasta que extiendas tus alas, no tendrás idea de qué tan lejos puedes volar @ rosa.scipion), expresó el pasado fin de semana, mientas destacaba su belleza.