La aventurada pose que Daniella Chávez habría copiado a Demi Rose presumiendo retaguardia

A pesar de que para sorprender a sus fanáticos ella se pinta sola, así fue la aventurada pose que a modelo Daniella Chávez habría copiado a su colega, la británica Demi Rose, de forma tan sutil y presumiendo su gran retaguardia.

Y es que, la primera en tirarse con delicadeza en un tapete de la sala de un departamento, fue la británica de hoy 27 años, cuando desde Londres Inglaterra, generó lo impensable en sus fanáticos. Pues Demi Rose sólo necesitó un coordinado de lencería negro y una toalla blanca enredada en su cabellera para recrear todo un ambiente de sensualidad.

Fue a finales de abril de 2020, que Demi Rose compartió un par de postales aludiendo con su belleza a la filosofía Zen, mientras posa en modo hincada, recargando su cuerpo en sus piernas dobladas, -una difícil posición que pocos pueden lograr-.

Lee también: Daniella Chávez deslumbra con su belleza desde las alturas con outfit playero

Publicación de Instagram con la que al momento, la británica ha logrado 567,282 corazones rojos y más de 3,200 comentarios entre los que se pueden leer: "BEAUTIFUL FOREVER BABY ROSE... BEAUTIFUL" (Hermosa por siempre baby Rose... Hermosa) o "Hola, Demi no es un problema para mí unirme a ti en Londres, besos".

Por su parte, aunque la chilena Daniella Chávez ha causado casi la misma algarabía entre sus fans, su objetivo en ese momento era otro, el de demostrar cuánto le gusta el fútbol y lo que es capaz de hacer mientras espera un partido clásico.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

"Esperando el clásico, jugando PS5, modo cuarentena post viaje #ps5. @thepenthousetheory Alfombra", escribía la chilena de hoy 36 años, cuando se había cumplido casi un año de la devastadora pandemia por el Covid-19.

No obstante, la chilena se llevó comentarios muy sugestivos de un fan italiano: "Bella amore ti piace giocare, a me piace di piu massage spezielle massage hummmmm" (Hermoso amor te gusta jugar, a mí me gusta más masaje spezielle masaje hummmmm) y de un francés: "Senta no meu colo" (Siéntate en mi regazo).

Y al momento ha conseguido 201,077 reacciones y nada menos que arriba de 2 mil mensajes de admiración por parte de sus fans. Lo cierto es que con esas sensuales fotos, tanto Demi Rose como Daniella Chávez han causado todo tipo de estragos en sus seguidores.

Síguenos en