La Miss Universo Sofía Aragón nunca recibió ni un quinto de Lupita Jones

Sofía Aragó, no recibió apoyo económico, durante la trayectoria del certamen de belleza, Miss Universo, la modelo trabajo con el gobierno de su estado, para conseguir apoyo económico, con lo obtenido la organización del certamen, lo utilizó para dar los premios a las demás participantes, con un viaje a la ciudad de Nueva York.

La modelo, ni siquiera recibió ayuda para asistir a una cita médica, comento que desde hace aproximadamente un año, Lupita Jones no la toma en cuenta para nada, que desde enero de este año la tiene bloqueada de redes sociales y excluida de cualquier evento que pudiera asistir como la elegida de Miss Universo en 2019, platicó que no a sido requerida para el próximo programa donde se coronará a su sucesora.

Sofía Aragón, rompió el silencio a través de un video en vivo y después publicado en todas sus redes sociales, donde cuenta todas los sucesos que le ha tocado vivir, lo caro que le ha salido portar la corona de Miss Universo, donde al parecer no ha sido la única que vivido esas experiencias.

Menciono que años anteriores y como de costumbre en el certamen las concursantes de Nuestra Belleza, Mexicana Universal y Miss Universo, han recibido una cierta cantidad de dinero para poderse mudar a la CDMX, que también les sirve para pagar sus gastos de estancia, como departamento, los servicios de este, además de un automóvil para a su disposición con todo y chofer, ayuda económica que Sofía, jamás recibió.

“Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal y Nuestra Belleza, a la que no se le da ni un solo peso, yo tuve que pagar todos mis gastos de mantenerme, mis comidas, mi gasolina, todos los gastos necesarios para vivir en CDMX y poder seguir adelante con mi preparación”, dijo en el live.

Luego de haber tenido la corona, se dedicó de tiempo completo a prepararse como parte del certamen Mexicana Universal, lo que le dio motivo para ya no trabajar, posteriormente empezó a usar lo que tenía ahorrado, luego de no tener ningún ingreso de dinero, y es que fue la primera vez que la organización le negó un apoyo económico.

En el video, se le vino a la mente un recuerdo, de esos días tan difíciles para ella, donde una de sus amigas le había hecho llegar dos billetes de quinientos pesos y una botella de vino, y es que ya se aproximaba la fecha para ser toda una Miss Universo.

“Le pedí apoyo a mi papá después de muchos años (de no pedirle nada), porque no tenía dinero ni para el doctor, yo tengo un problema ginecológico que se llama endometriosis y tenía que ir a citas constantemente con el ginecólogo, durante toda mi preparación no pude ir al médico ni una sola vez y le decía 'por favor Lupita tengo que ir al doctor' y ella me decía: -sorry, no hay-”. Dijo Sofía con la mirada triste.

Pero la cosa no termino ahí, cuando regreso ya con la corona, Tv Azteca le ofreció trabajo , a lo que la ahora Miss Universo le platicó a Lupita Jones y ahí se dio otro pleito entre ambas.

“Le dije a Lupita muy emocionada, recuerdo que era la coronación de Mexicana Universal de Puebla, ese día, las personas pueden hablar por mí, el trato ni era lindo, yo le dije que tenía esa oportunidad, que por allí estaba el rumor de La Voz. Allí no sabíamos si iba o no a seguir en qué televisora, ella a mí no me comunicaba nada. Yo hice una carta redactada por parte de Azteca que yo podía entregar corona en cualquier caso, yo la tengo y ese mismo día Lupita me bloqueó de redes sociales y tengo desde enero sin saber nada de ella, no me había hablado, sigo siendo Mexicana Universal porque no he entregado corona, y no me invitó a ningún evento. Todo lo que necesitaba de mí era a través de un tercero”, platicó.

La única ocasión en que Lupita Jones, la contacto fue para que se sumara al evento organizado de Legisladoras de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Para finalizar le envió un mensaje a Lupita, tratando de crear conciencia en quien fuera también en sus tiempos una Miss Universo.

“Este mensaje va a Lupita, que tú también entiendas Lupita que gracias a ti somos muchas cosas, nos das plataformas, crecemos, nos enseñas muchas cosas y tenemos más seguridad, pero también tienes que entender que tú también lo has logrado gracias a todas las reinas que han pasado por tu organización, a todo el esfuerzo, a todas las ganas, no sólo las que ganan, las que compiten, las que ni siquiera pasan, todas nosotras también te hacemos lo que tú eres Lupita, todas te llenamos a ti de posibilidades. Si no hubiera otra reina que se inscribiera a otro concurso no tendrías organización, entonces te pido por favor que valores y respetes el esfuerzo de cada una de tus reinas, tanto las que tú quieres y valoras como las que no, porque nosotras hemos hecho por ti lo que tú por nosotras”, finalizó.

Ojalá que todo se arregle para la bella Miss Universo, Sofía Aragón.

