La Chupitos presume cuerpazo en body de cuero y medias de red ¡como JLo!

La comediante Liliana Arriaga mejor conocida como 'la Chupitos', sorprendió el domingo en la noche tras aparecer en televisión, ¡y de qué manera!, pues fue parte de los retadores que aparecieron detrás de uno de los cilindros al que los campeones de baile no quisieron enfrentarse en el reality show "El Retador" de TelevisaUnivisión.

Pese a esto, la comediante tuvo que presentar su número y dejó con la boca abierta a más de un@ en el público y a los televidentes, pues nadie se imaginaría que detrás de esa facha de la mujer que no suelta la botella y que siempre anda ebria -en ficción-, habría una estrella de televisión.

Al entrar a la pista, la Chupitos se apersonó con su típica vestimenta de siempre, desaliñada, y su apariencia descuidada, pero con todo y esto, la comediante se quitó la ropa de encima y quedó en body de cuero, medias de red y botas plateadas, como toda una super star, es más, fue ella misma quien dijo que cualquier parecido con JLo era mera coincidencia.

Lee también: María Chacón luce bronceado perfecto en bikini print y le dicen: "Mi amor platónico"

La Chupitos salió del cilindro del Aspirante Misterioso a quedarse con el trono que a veces pueden ser grandes artistas en las disciplinas de canto, baile y comedia, pero otras pueden estar ahí algunos impostores, por lo que normalmente, los campeones deciden enfrentarse a los concursantes que ya conocen y no irse por lo desconocido.

Y en su cuenta de Instagram, Liliana Arriaga 'la Chupitos' apareció dándole un trago a la botella de tequila para agarrar valor antes de iniciar su número con el que apantalló a todos. Mientras que el perfil de "El Retador" escribió:

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

"¡Chupitos, Chupitos! Sabíamos que el Aspirante Misterioso tenía talento para empinar la botella, ¿pero qué tal para mover el esqueleto? #ElRetador"... Y es que, luego de lucir como siempre, evidentemente impresionó hasta al equipo de producción.

Pues no sólo lució cuerpazo al estilo JLo, sino que además bailó acompañada de los bailarines con los que presentó el número. Y fue ella misma quien tras aparecer en su cuenta de Instagram con dicho outfit, describió su emoción y alegría por pertenecer al reality pero también etiquetó a 'la Diva del Bronx'.

"Gracias, por su entrega y apoyo mis queridos bailarines (recuerden que somos jajaja) de la misma forma agradezco a nuestro coreógrafo @impablobaez lo logramos. @elretadormxus #elretador @jlo #misterioso".

Por último indicó: "Se los juro que empecé con ropa en el show @elretadormxus y después ya no supe jajaja. Les gusto mi #outfit ? Cualquier parecido con el de @jlo es pura coincidencia, ok".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!