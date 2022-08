'La Bebeshita' dice que Lis Vega le bajó el novio y la destroza: "Vieja ridícula, cougar"

La conductora de televisión, Daniela Alexis mejor conocida como 'La Bebeshita', aseguró sin reparo que Lis Vega, a quien ella consideraba su amiga le bajó el novio por lo que no dudó en hablar pestes de la bailarina cubana por lo que la tachó de ridícula y cougar.

Cabe mencionar que el rumor de que Lis Vega y Brandon Castañeda iniciaron un romance circuló después de que a ambos se les viera viajando juntos a Veracruz, por lo que ahora La Bebeshita ofreció una entrevista a Tv Notas en donde acusó a la bailarina de haberle bajado el novio.

Daniela Alexis aseguró que ella y Brandon tienen una historia desde que se conocieron en el programa de Tv Azteca, Enamorándonos, y que esté romance nunca había acabado e incluso unos días antes de que circularan las imágenes en las que se le ve con Lis Vega, ellos tenían planeado retomar su romance.

"Desde Enamorándonos tengo historia con Brandon; terminamos, regresamos, y así ha sido desde hace 5 años, pero hace unas semanas platicábamos de volver", señaló la presentadora del programa Venga la Alegria ; Fin de semana. La Bebeshita dijo que ellos ya habían hablado de formalizar su relación.

"Estábamos viendo seriamente la posibilidad de darnos otra oportunidad como pareja, pues la verdad es que yo no he dejado de amarlo en todo este tiempo", indicó. Sin embargo, manifestó que se llevó una desagradable impresión cuando se enteró que su amado había comenzado a salir con Lis Vega.

"Él me ha puesto tantas veces el cuerno que no lo dudo tantito. Por parte de ella, no sé qué decirte, la verdad, supuestamente era mi amiga, y ahora hasta novios son, creo que eso es tener poca mad..."., expresó. Pero no fue todo, ya que La Bebeshita indicó que Lis Vega fue la que le advirtió de que iban a salir a la luz dichos rumores.

"Me dijo: 'antes que se haga chisme, te digo que somos amigos solamente... qué ridícula, le lleva 17 años". Sin embargo, Daniela expresó que no esperaba esto de Brandon por lo que se llevó una gran decepción: "Por mí que se quede con la cougar, a ver cuánto le dura, pero yo creo que es más publicidad", dijo.

Por último, La Bebeshita indicó que ya no quiere saber nada de ninguno de los dos. "Ella es tan falsa que el día que me habló no le creí nada, soy tonta y confiada, pero no tanto, mira qué vieja tan habladora. Me dijo: 'tú sabes que los tres somos amigos, no creas nada. En fin", sostuvo la exconcursante del reality MasterChef Celebrity.

