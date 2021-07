Kylie Jenner hipnotiza en redes con entallado vestido traslúcido

Conocida en el mundo entero no sólo por sus espectaculares curvas sino por sus dotes como empresaria, Kylie Jenner esta vez hipnotizó en redes con un outfit con el que resaltó sus curvas de impacto con sensuales transparencias, arrebatando el aliento a sus millones de admiradores.

La modelo californiana, quien se dio a conocer en televisión por reality de las Kardashian, arrasó en Instagram al compartir una imagen en la que presume un entallado vestido traslúcido que le permite exhibir su sensacional silueta de reloj de arena sin perder el toque de estilo y glamour que la caracteriza, demostrando que con los accesorios correctos todo puede lucir elegante y chic.

Kylie Jenner hipnotizó a sus seguidores en redes sociales con el ceñido vestido negro traslúcido con el que saludó muy educadamente en francés a todos, y presumió su gusto por la moda, obteniendo en pocas horas más de 8 millones de “Me gusta” por parte de sus fans de todo el mundo.

La socialité estadounidense compartió desde su cuenta de Instagram, en la que actualmente tiene 247 millones de seguidores, unas fotografías en las que aparece con un vestido pegadito en color negro y vivos en grises y amarillos, con el que dejó ver la piel de su anatomía bajo la arriesgada prenda, elevando las pulsaciones.

El corte del atuendo era sin tirantes y sirena, que se amoldaba muy bien a sus curvas y le permitía lucir su frondosa retaguardia y su abdomen plano, dejando ver su cuerpo perfecto bajo la tela. Como complemento, Kylie Jenner utilizó un bolso pequeño de terciopelo en negro grisáceo y unas gafas de sol oscuras.

Gigi Hadid likeó la publicación de Kylie Jenner en Instagram. pic.twitter.com/DCeqowM2ju — Fan Club Gigi Arg (@GHadidArg) July 8, 2021

El cabello, parte muy importante del look de la empresaria, lució suelto y con ondas cayendo sobre la espalda y hombro de la modelo, quien además presumía un maquillaje con énfasis en las mejillas y un labial rosado, mientras que se adivinada algo más impactante en la zona de los ojos.

A minutos de haber colgado la publicación, Kylie Jenner obtuvo más de 8 millones de “Me gusta” por parte de sus seguidores en la red social de la camarita, incluido uno de la supermodelo Gigi Hadid, del cual hicieron eco los fans de la también diseñadora.

No obstante, y pese al recibimiento que tuvo la imagen en redes, Kylie Jenner borró la publicación horas después y ésta ya no está disponible en su perfil de Instagram, sin embargo, sus seguidores se adelantaron y sacaron capturas de la misma que después compartieron en otras redes sociales y así se pudo rescatar el espectacular look de la modelo.

En su papel de empresaria, Kylie Jenner se encuentra en plena promoción del relanzamiento de su línea de cosméticos, que tiene como fecha el próximo 15 de julio. La celebridad anunció que los nuevos productos son realizados con materiales más amigables con el medio ambiente y no están testeados en animales.

