Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja planean hacerle la circuncisión a Juanito

A dos días de la llegada de Juanito, sus padres Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja están pensando en realizarle la circuncisión, revelaron los Jukilop a través de sus redes sociales.

Aunque aún no es un hecho, Juan de Dios Pantoja expresó por medio de sus historias de Instagram que están pensando si es conveniente o no, hacerle la circuncisión a su hijo recién nacido, pues no quieren que sufra a solo dos tres de haber llegado al mundo.

“Oigan, estamos en un dilema, no sabemos si hacerle la circuncisión a nuestro bebé. Sinceramente no queremos que sufra, la verdad Kimberly y yo lo platicamos y no, cómo crees, por qué desde que nace tiene que sufrir, con algo así, porque en la circuncisión le tienen que cortar el prepucio”, explicó el youtuber mazatleco.

Lee también: ¡Se adelanta! Nace Juanito, hijo de Kimberly y Juan de Dios

Juan de Dios Pantoja confesó que en su caso, no está circuncidado, igual que sus hermanos, incluso tuvo la oportunidad de platicar con su abuela y preguntarle si sus 6 hijos tenían la circuncisión y tampoco la tienen.

“Sé que es importante, porque previenes infecciones, pero ¡ah, Dios mío! Si estuviera en su lugar, esto de ser papá es muy duro”, comentó JD estresado por la decisión de que tiene que tomar, ya que por lo general es una práctica que se realiza a muy temprana edad.

Inclusive en una de sus historias subió una encuesta para que sus seguidores votaran si estaban de acuerdo en que Juan de Dios Pantoja Jr le hagan la circuncisión o si preferían que mejor no. El 52 por ciento ha respondido que sí, mientras que el 48 por ciento que no es necesario.

Lee también: Kimberly Loaiza muestra a Juan de Dios Pantoja durmiendo a Juanito en sus brazos

En otra de sus historias, JD Pantoja publicó un video en el que está con Juanito, envuelto en una frazada azul, y en el que solo se le puede ver su cabello, mientras su padre lo carga en sus brazos y lo llama por su nombre: “Juanito”.

Además, Juanito ya se estrenó en TikTok, pues tanto Juan de Dios como Kimberly han subido algunos videos con su hijo, aunque en ninguno dan a conocer su cara, solamente se ve envuelto en su cobija azul, dentro del cuarto de hospital donde ‘La Lindura Mayor’ se está recuperando.

En uno de los videos de TikTok, Juan de Dios aparece sosteniendo en sus brazos a Juanito y comienza a bailar música de banda, dejando un mensaje en su publicación el cual dice: “¿ya lo quieren conocer?

Por último, en TikTok dejó un mensaje a sus seguidores el que dijo que le dieran like si ya querían conocer a Juanito, y desmintió aquellas fotografías en las que revelan la identidad del niño, ya que tanto él como Kimberly Loaiza no han dado a conocer su cara.

“Déjenme decirles que no, mi Juanito no ha salido en redes sociales hasta el momento, incluso a nuestras mismas familias no hemos hecho videollamadas, no hemos enviado fotos, los únicos que han tomado fotos y videos de él somos nosotros y no las hemos sacado, si ven en otras redes sociales es fake, porque hacen muchas cuentas falsas de nosotros, no se crean, a Juanito se los vamos a presentar en un video de YouTube en el canal de la ‘Lindura Mayor’, así que espérenlo”, aclaró.