Kimberly Loaiza muestra a Juan de Dios Pantoja durmiendo a Juanito en sus brazos

Los Jukilop se convirtieron en papás por segunda vez, pues el lunes 15 de febrero fue la fecha en que nació Juan de Dios Jr, luego de que se le adelantara el parto a Kimberly Loaiza, quien ya mostro las primeras imágenes de su hijo en brazos de su papá Juan de Dios Pantoja.

En la familia Jukilop ya son cuatro, pues nació Juanito, el segundo hijo de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, por lo que el sueño de tener a la parejita ya se cumplió, y a una horas del parto de ‘La Lindura Mayor’, ésta ya dio sus primeras impresiones.

“Linduras, hace un ratito que salí de recuperación, gracias a Dios todo salíó bien, y pues solo estoy esperando que me traigan a mi baby, quieo abrazarlo, no lo he abrazado aún, pero ya casi, ya casi…”, dijo Kimberly en una de sus historias de Instagram.

Lee también: ¡Se adelanta! Nace Juanito, hijo de Kimberly y Juan de Dios

Kimberly Loaiza agradeció a todos sus seguidores por las muestras de cariño y la preocupación que mostraron durane su parto, mencionndo que todo había salido perfecto y que ya estaba por tener a Junito en sus brazos.

En una de sus historias de Instagram, Kimberly Loaiza grabó a su esposo, el youtuber Juan de Dios Pantoja, acostado en un sillón, mientras tenía en sus brazos a Juanito intentando dormirlo.

Por su parte, Juan de Dios Pantoja señaló que estaría aproximadamente dos días en el hospital cuidando a Kimberly y a su bebé, y expresó que todo ha estado muy bien y estaría informando a través de sus redes sociales.

Lee también: Hijo de Kimberly Loaiza y Juan de Dios, ya tiene nombre

Foto historia Instagram Kimberly Loaiza

Además, el youtuber aprovechó para promocionar una nueva cuenta de TikTok en la que aparecen solo él y Kimberly Loaiza, el cual en una hora tuvo 100 mil suscriptores y en tres horas más 300 mil.

Asimismo, subió varias historias de su nuevo sencillo, la canción ‘Santo Paloma’, la cual estrenó hace 5 días en varias plataformas digitales, incluyendo YouTube en donde tiene 5.5 millones de reproducciones.

Muchos de los fans,esperan el video en donde muestren el rostro de Juan de Dios Jr, pues no han revelado a quién se parece, si a Kimberly Loaiza o JD Pantoja, así como la reacción que tendrá Kima Sofía cuando lo vea por primera vez a su hermano.