Kimberly Loaiza estremece con movimientos a Juan de Dios Pantoja

Luego de haber tenido a su segundo bebé, el pequeño Juanito a quien llama "Mi mini JD", la cantante Kimberly Loaiza ha vuelto a su actividad en las redes y a cautivar a sus millones de fanáticos alrededor del mundo. Y es que después de tornarse modesta al decir que no tiene las medidas perfectas, sus admiradores le han dejado ver, que tiene más que una figura perfecta.

Sus redes sociales, han vuelto a la normalidad con su regreso pero, es su cuenta oficial de Instagram en la que tiene más de 27.6 millones de seguidores, la que ha tomado forma luego de su ausencia de algunos meses por atender su segundo embarazo.

Y como toda una influencer, la cachanilla, publicó un vídeo con el que deja claro que pese a que sabe que no tiene esas medidas que todas las mujeres buscan tener, ella se siente feliz como está y además, deja claro que una madre puede seguir dándose esos pequeños gustos como usar bikini y bailar con sensuales pasos; así lo dijo:

"Todos los cuerpos son perfectos, y claro que una mamá puede seguir bailando y usando BIKINI las veces que quiera. Hace tiempo que no me afectan los comentarios sobre mi cuerpo, a pesar de que tengo 2 hijos, estrías y 2 cesáreas, me siento increíblemente feliz con la persona que soy, vive y deja vivir".

Esto, a la par de un vídeo en el que precisamente baila en una playa de Acapulco, Guerrero, México, en la que además de lucir una estupenda piel (que pocas mujeres lucen después de un parto), la reducción de su abdomen es notablemente sorprendente y Kimberly o "La Lindura Mayor" se luce como nunca con tremendos movimientos, contoneando su silueta de atras hacia adelante y de un lado a otro.

"ERES PERFECTA AMOR", fue el comentario de su esposo Juan de Dios Pantoja, mismo que tiene 25,948 corazones rojos y un total de 298 respuestas.; aunque cabe recordar que el también youtuber Juan de Dios Pantoja, que hace un año, andaba bailando en la cuerda floja al perder a su amada Kimberly por una infidelidad que quedó demostrada en las redes sociales.

Motivo por el cual, Juan de Dios le escribió a Kimberly algunos temas con el afán de reconquistarla y después de un tiempo, lo logró. Es por ello, que ahora lucen como un matrimonio orgulloso de tener a sus dos hijos a su lado, Kima que es la mayor y Juan de Dios Jr. que tiene apenas tres meses de vida.

"La felicidad la irradias y el amor los transpiras Kim, la belleza se te nota en todo su esplendor", "La más guapa de México y Latinoamérica �������� o no?", "QUEEN LOAIZA LA REYNA DE MEXICO", o "ERES UNA MAMA PRECIOSA.. YA QUISIERAN OTRAS ESTAR HERMOSA COMO TU, PERO COMO LA ENVIDIA ES MAYOR, SOLO SE DEDICAN A CRITICAR LO BONITO QUE OTRAS TIENEN , TU SIGUE HACIENDO LO QUE TE HAGA FELIZ MI NIÑA", son otros halagadores mensajes hacia la publicación de Kimberly Loaiza.

El clip en el que además se le puede ver luciendo un bikini color negro con un short y playera de manga larga transparentes, ha alcanzado ya un total de 6'019,632 reproducciones, con más de 21,900 mensajes y 1'558,917 'me gusta'.