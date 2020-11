Kimberly Loaiza embarazada y Trump se va a México, asegura Mhoni

La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente aseguró que la youtuber y cantante, Kimberly Loaiza está embarazada, además de que el Presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, se irá a vivir a México ante su derrota con Joe Biden. Fue durante su participación en el programa Aquí Contigo que la cubana de nueva cuenta volvió a sorprender al mundo con sus predicciones.

Por un lado, la pitonisa aseguró que la youtuber más famosa de México y su esposo Juan de Dios Pantoja se convertiran en padres por segunda ocasión, y que además yaa tendrán la parejita, pues en esta ocasión será niño."Yo veo que Kimberly ya está embarazada o le faltan cinco minutos, va a ser niño (...) ella está muy enamorada de Juan de Dios", contó la vidente.

En cuanto a Donald Trump, su panorama no es nada bueno, ya que la cubana auguró que el Presidente saliente se divorciará de Melania Trump por lo que decidirá irse a vivir a México o Rusia.

“El presidente Donald Trump va a tener que salir definitivamente el 20 de enero de la posesión de la presidencia, pero eso no es todo, lo visualizo que se divorcia y aparte se va ir a vivir a Rusia sino a México, por cuestiones legales muy importantes”, señaló la vidente.

Otra de las predicciones con las que Mhoni Vidente ha dejado al mundo de cabezas, fue la de hace unos días, en donde aseguró que la modelo peruana, Stephanie, perdonará a su novio, el actor Eleazar N, después de que presuntamente este le propiciara una golpiza hace unos días, motivo por el que el protagonista de la novela Atrévete a Soñar se encuentra detenido.

Fue durante una emisión del programa, Aquí Contigo, que la cubana aseguró que no tiene mucho tiempo que vio a Eleazar y a su novia en Mérida y notó que tenían una relación muy intensa. " "Pero los dos son muy intensos, definitivamente yo cuando los vi, dije este es amor muy intenso y van a sacar un disco. Los dos son muy intensos, muy acelerados y necesitan relajarse", dijo.

La pitonisa indicó que tanto Eleazar como Stephanie Valenzuela son jóvenes con vicios. "Es que Eleazar con los vicios, las drogas, y está niña también, hay te das cuenta que por eso es muy importante cuando tu estás con una pareja, o uno se droga y el otro no, no los dos porque es una explosión, y aquí Eleazar no ha podido controlar ese vicio o las drogas y se acelera mucho", dijo.

Mhoni también declaró que no duda que el actor haya golpeado en otra ocasión a la modelo, sin embargo, ahora la situación se salió de control. La cubana aseguró que pese a la agresión, Stephanie Valenzuela terminara perdonando al actor y hasta se casará con él. " Pero si veo que sale de la cárcel, ya próximamente, y se casa con ella", finalizó la pitonisa.

