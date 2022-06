Kimberly Loaiza como Esmeralda Pimentel, presumen cuerpazos en bañador en su mejor ángulo

Famosas por su profesión y señaladas por sus decisiones, Kimberly Loaiza y Esmeralda Pimentel son dos figuras de medio del espectáculo y por si fuera poco, han echado la carne al asador, presumiendo cuerpazos en bañador en su mejor ángulo.

Por su parte, la cantante Kimberly Loaiza, quien ha cambiado infinidad de veces su personalidad con diferentes looks que ha adoptado, sigue haciendo de las suyas, pues luego de convertirse en madre de dos niños, Kima y Juanito, pareciera como si nunca hubiera pasado por un embarazo, gracias a la figura que tiene.

Aunque no es un secreto para nadie que la influencer nacida en Tijuana, BCN, México, ha presumido infinidad de veces los procedimientos de belleza a los que se ha sometido. Aún así, Kimberly Loaiza continúa creciendo como 'la lindura mayor' para sus fans.

El empoderamiento femenino en su máximo esplendor

En su última publicación, la esposa de Juan de Dios Pantoja, apareció cantando uno de su más recientes éxitos "Pa' Eso Se Hizo" con Mr. Pig, mientras les sugiere a sus fanáticos pedir la versión remix: "PA ESO SE HIZO... pide remix ¿qué dicen?".

Lo que ha generado ya, casi 751 mil reproducciones del clip desde el pasado lunes y alrededor de 6 mil comentarios que dejan ver que quieren aceptar la sugerencia de Kimberly Loaiza, además de la admiración de sus fanáticos y su marido que expresaron: "Laaa cuerpaaa", "CUERPAZOOO", "QUERES REMIX YAA", entre otros, tras verla modelar con ese sensual bañador blanco y su cabellera negra y lacia.

Por su parte, con todo y sus estrías que presume tanto, Esmeralda Pimentel, famosa actriz por protagonizar telenovelas como "La Vecina" (2015-2016) de Televisa, utilizó su cuenta de Instagram para presumir cuerpazo

"Acapulco Madrileño. Exposición breve de los últimos días: -Hacer locurillas desde el amor, es bien!

El amor no se busca, te encuentra! -No tomes decisiones importantes en el rush. Remain still! -La verdad y la ternura son la llave mágica que conecta los corazones. -CONFÍA!", se lee en sus primeras líneas de su pensamiento.

Y continúa: "La vida nos ayuda a limpiarnos de aquello que impide nuestro crecimiento. No te aferres. Viene algo maravilloso! Atrévete a descubrirlo -Aquellas mujeres que el sistema dicta que deberían ser mis competencia, son las que más cerquita quiero tener. Son las que más admiro, y me enseñan todos los días a honrarme y amarme! Las mujeres son la brújula. Love is the way! -Somos Magia! Solo decide empezar a verla! Ando cursi porque [extraterrestre]".

Y tras lucir su mejor perfil con un diminuto bikini color guinda, la ex novia del actor Osvaldo Benavides, recibió halagos de varios famosos como Aislinn Derbez, quien escribió: "Así es amiga hermosa", o Michelle Renaud quien le lanzó corazones y estrellas. Por su parte el actor Polo Morín dijo: "Es que no puedes ser mas guapa, por dentro y por fuera".

Otros famosos que se han maravillado con su físico y belleza, son Maite Perroni, Ela Velden, Adriana Pellicer, entre otros más. Al momento, Esmeralda Pimentel ha logrado convencer con su belleza y originalidad a más de 140,685 seguidores, quienes no han dejado de enviarle piropos.

