Kimberly Flores se jala la braguita del bañador y sonroja hasta el propio sol

A pocas horas de haber colgado unas fotografías en sus redes sociales en las que aparece sin ropa interior con motivo a su cumpleaños número 33, ahora Kimberly Flores volvió a causar 'paros cardiacos' al comparir una imagen en la que posa jalando la braguita del bañador animal print.

Para nadie es secreto que la ex participante del reality show La Casa de los Famosos de Telemundo es una de las celebridades más bellas del medio del espectáculo, tal y como lo confirma en cada una de sus publicaciones que hace en redes sociales en donde destaca su belleza posando en diminutos bañadores que hasta el propio sol se sonroja.

Fue este fin de semana que Kimberly Flores aprovechó los días santos para compartir espectaculares fotografías desde el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa. La primera imagen que la esposa de Edwin Luna compartió con sus más de dos millones de seguidores de Instagram es donde aparece desde un yate luciendo un bañador amarrillo.

Pero fue la segunda fotografía la que puso a todos sus fanáticos a babear al dejar ver su escultural cuerpo sobre un sofá mientras modela un bañador animal print y jala la braguita de este. La famosa complementó su outfit playero con un peinado alto y unas gafas negras, look con el que sonrojó hasta el propio sol.

“Donde el mar y el cielo se juntan”, escribió la también cantante guatemalteca junto a la fotografía que hasta el momento cuenta con más de 38 mil “me gusta”. Como era de esperarse, la publicación de Kimberly Flores dividió opiniones en las redes sociales y mientras sus fieles admiradores no dudaron en admirar su belleza y la llenaron de piropos y halagos, hubo quienes no dudaron en atacarla.

"Bonita foto, siempre he tenido curiosidad de porque se halan el bikini?", "Te vas a derretir, eres puro plástico y no, no es envidia nakifans", "guapísima Kim eres un gran ejemplo para mí ", "Cuerpazo bella mujer", "Cuerpower", son algunos de los piropos que Flores recibió.

Cabe mencionar que desde hace unos meses, la esposa del líder de La Trakalosa de Monterrey dejó a un lado la polémica en la que se vio envuelta tras estar en el reality La Casa de los Famosos en donde se le relacionó sentimentalmente con el actor Roberto Romano.

