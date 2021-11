Kimberly Dos Ramos y Livia Brito, las mejores vestidas de Los Latin Grammy

Hace apenas un par de días las actrices de la telenovela "La Desalmada" (2021) Kimberly Dos Ramos y Livia Brito, viajaron a Las Vegas, Nevada (EE.UU.) luego de que fueron invitadas y confirmaron su participación en la gala número 22 de Los Latin Grammy para presentar algunas ternas y fueron las mejores vestidas de la noche.

Este jueves, tras haber tenido un show previo el pasado miércoles entre estrellas en el hotel Grand MGM de 'la Ciudad de las Luces', ambas actrices presenciaron el show en vivo que se realizó luego de la pandemia causada por el Covid-19 y por supuesto se subieron al estrado para presentar algunas ternas.

Por su parte, Kimberly Dos Ramos fue la primera en hacerse acompañar del cantante Joss Favela, con quien presentó la terna al Mejor Álbum de Música Norteña, y ambos famosos se sorprendieron al ver que fueron dos los galardonados, pues por primera vez en la historia de Los Latin Grammy, sucedió un empate.

Los galardonados con el gramófono -emblema de los premios que otorga la Academia de la Grabación-, fueron esta vez Los Dos Carnales por su álbum "Al Estilo Rancherón", quienes agradecieron y pusieron muy en alto el nombre de Nuevo, León -su estado natal-. Por otra parte, quien también recordó sus orígenes desde San Pedrito, Coahuila, fue Palomo con "Volando Alto".

Mientras tanto, la rubia venezolana lució un vestido strapless plateado bordado en lentejuela y con guantes semi transparentes que fueron lo que le dieron el toque final al outfit. Su peinado fue con un chongo y un par de mechones sueltos con un partido en medio. En cuanto al maquillaje, Kimberly Dos Ramos utilizó sombras ahumadas en tono gris, rubor natural y un labial color carne.

Mientras que Livia Brito lució súper cuerpazo con un vestido color plata de pronunciado escote y prolongada abertura y que junto al cantante mexicano Emmanuel, anunciaron la terna a la Mejor Grabación del Año; el premio fue entregado a Caetano Veloso & Tom Veloso.

En cuanto al peinado y maquillaje, la cubana se decidió por un peinado de coleta con el frente ligeramente levantado y la cara descubierta. En cuanto al make up, Livia Brito eligió fue muy natural pero que resaltaron su innegable belleza.

Ambas actrices de "La Desalmada" pudieron disfrutar de todos los eventos que La Academia tenía preparados para la entrega número 22 de los premios Latin Grammy que tuvieron lugar en el MGM Grand Arena del hotel del mismo nombre.

