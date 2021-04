Kim Kardashian paraliza las redes sociales al estudiar en diminuto bikini

No cabe duda que Kim Kardashian es una de las celebridades que sabe cómo incendiar las redes sociales sólo con una imagen, y esta vez, la socialité lo volvió a hacer al presumir sus espectaculares curvas en un diminuto bikini color piel, con el que volvió locos a propios y extraños, pues quedaron impactados ante su belleza y sensualidad.

Para la empresaria estadounidense y estrella de televisión es muy importante continuarse preparando para afrontar los retos que vengan en el futuro y por ello decidió continuar estudiando como cualquier persona pero, eso sí, con su propio estilo, y vaya que logró hacer que millones voltearan a ver su manera de repasar los apuntes.

Kim Kardashian, quien se encuentra en proceso de divorcio con el rapero Kanye West, paralizó las redes sociales al compartir unas fotografías con un diminuto bikini color piel, con el cual dejó con la boca abierta a sus fans, y no tan fans, con su impresionante silueta, tomando el sol y leyendo, como nunca se le había visto antes.

La famosa compartió unas fotos luciendo su figura de reloj de arena con un pequeño traje de baño de dos piezas en color nude con el que apenas cubría sus encantos, pero ella parecía muy cómoda sentada leyendo unos apuntes y un libro, con la lap top enfrente y repasando, quizá para un examen.

Kim Kardashian acompañó su outfit playero con un pañuelo en la cabeza para controlar su pelo, y unas gafas oscuras de sol, además de unos zapatos acuáticos que rompían el estilo de su bikini, pues eras grises y algo toscos.

Las imágenes recordaron al icónico personaje de la película “Legalmente rubia”, donde la protagonista Elle Woods, interpretada por Reese Witherspoon, envía su video de solicitud de admisión a una prestigiada universidad en bikini, por lo que algunos compararon a la socialité con ella.

“¿Qué escuela de leyes es ésta? Pregunto para un amigo”, le comentó en tono de broma Jonathan Cheban; por su parte, Kacey Musgraves le publicó “Ya quisiera Elle Woods”, haciendo referencia a la cinta que trata sobre una chica tipo Barbie que pretende convertirse en una estudiante de derecho para seguir los pasos de su ex novio.

Y es que las comparaciones tienen un sustento, pues la estrella del reality Keeping Up with the Kardashians efectivamente se prepara para presentar el examen de leyes para conseguir su título de abogada el próximo año, por lo que se ha tomado en serio su preparación aunque sea con su propio sello.

Uno de los objetivos de la empresaria es seguir los pasos de padre Robert Kardashian y quiere tener las armas necesarias para enfocarse en causas sociales pues es conocido que Kim Kardashian ha intervenido para la liberación de personas que están injustamente encarceladas.