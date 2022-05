Kim Kardashian le echa el ojo a Rosalía para su nueva colección de ropa interior

La estrella de televisión estadounidense Kim Kardashian, propietaria de una empresa de ropa interior moldeadora, le echó el ojo a la cantante española Rosalía para modelar su nueva colección que la ganadora del Grammy luce en una serie de fotos publicadas este lunes.

La firma de Kardashian, Skims, reveló la colaboración con un video corto en el que la ganadora del Grammy, con el rostro oculto por su emblemático casco de motorista con orejas de gato, camina hacia la cámara vestida con un conjunto de sujetador y pantalón corto de color negro y muestra su identidad.

En un comunicado recogido por Billboard, la marca dijo encontrar inspiración en la "influencia internacional de Rosalía, que trasciende la música y sigue creciendo en el sector de la moda", y describió a la creadora de "Motomami" como "la artista global femenina más relevante del momento".

Kardashian, citada en la nota, destacó la capacidad de la cantante para "empujar los límites y experimentar con su música y estilo personal", y dijo querer trasladar su "energía y seguridad" a esta campaña promocional, que por primera vez va dirigida a una audiencia hispanohablante.

La propia Rosalía compartió algunas fotos en sus redes sociales, donde posa con varios conjuntos de ropa interior de algodón en colores neutros, y apenas un par de horas había acumulado miles de elogios, entre ellos los de la actriz Rossy de Palma y la diseñadora Vicky Martín Berrocal. EFE

Por otro lado, fue la propia integrante del Clan Kardashian, quien presentó a la exitosa cantante española en una publicación de su cuenta de Instagram en la que se le puede ver a la misma, modelando varios outfits de lencería en colores blanco y negro y cuya descripción indica: "Introducing Rosalia for SKIMS" (Presentamos a Rosalía para SKIMS).

