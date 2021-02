Kendall Jenner quita traje de baño con tacones... OMG!

Mientras la modelo Kendall Jenner promocionaba una serie de prendas de su marca de lencería, modeló junto a sus hermanas, las Kardashian, muy sensual, dejando a más de uno con la boca abierta y el ojo cuadrado; ¡pues lució su esbelta y tonificada figura! como toda una diosa de la belleza.

Fue en el sitio oficial de SKIMS, que Kendall Jenner, junto a sus hermanas Kylie Jenner y Kim Kardashian y literalmente reventaron la cuenta oficial de Skims de reacciones e intensos comentarios, pues fue en una serie de postales que las tres hijas de Kriss Jenner, posaron para recordar el Día de San Valentín, por lo que sin duda alguna, causaron un gran revuelo.

La también estrella del reality show de la televisión estadounidense "La Kardashian", hizo aún más sensual la sesión de fotos, luego de posar acostada bocabajo y retirándose el bikini del cordinado que modeló, con los sofisticados tacones color negro tipo sttileto, pero transparentes.

"Para ti, de tu parte: regálate mañana con nuestra colección cápsula de San Valentín de edición limitada de ropa íntima sexy, divertida y coqueta que se siente incluso mejor de lo que se ve. Sale MAÑANA, domingo 14 de febrero a las 9 a. M. PT / 12 p. M. ET en 4 colores y tallas XXS - 4X..."

"...Únase a la lista de espera ahora a través del enlace en nuestra biografía para acceder anticipadamente a las compras antes de que se agoten estos estilos de edición limitada. Foto: @sandycandykim", se lee en la publicación del perfil de la marca de underwear (ropa interior).

"LOVE THIS!" (¡ADORO ESO!), "Oh she killed this" (¡Oh, ella me mató), "Damn Kenny is the best model" (Maldita Kenny, es la mejor modelo). "Who had the job of making sure underwear stayed in place?" (¿Quién tenía el trabajo de asegurarse de que la ropa interior permaneciera en su lugar?), son algunos de los comentarios que se pueden leer en la sensual fotografía de Kendall Jenner.

Aunque hubo quien expresó su sorpresa con un: "Jesus" (¡Jesús!) y por otro lado, también se lee: "THE HEELS!!" (LOS TACONES!!). "Spicyyy" (Picante), "Love youuu" (Te amooo), "Literally the best" (Literalmente, la mejor), "Gorgeous!" (¡Maravillosa!), "Fav" (Fabulosa!) o "Beautiful but too much for Insta" (Hermosa pero demasiado para Instagram).

La postal de la modelo, empresaria y socialité estadounidense, ha logrado un total de 129,102 corazones rojos y por lo menos, 646 atrevidos comentarios y otros más, subidos de tono.