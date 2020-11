Kate del Castillo y lo que pensó que le haría "El Chapo" Guzmán

Fue en el 2015 cuando Kate del Castillo y el estadounidense, Sean Penn tuvieron la oportunidad de entrevistar al capo más buscado, Joaquín "El Chapo" Guzmán. La actriz de Telemundo recordó durante una entrevista a el programa Ted Table Talk: The Estefans.

Kate contó la experiencia que tuvo con Joaquín "El Chapo" Guzmán, pues ella en algún momento sintió que iba abusar de ella e incluso que la iba a matar, sin embargo, el narco sinaloense se portó muy bien con ella. "Pensé que iba a ser violada... definitivamente me iba a matar o algo por el estilo", dijo la actriz al programa Ted Table Talk: The Estefans.

La protagonista de Ramona platicó de su encuentro con el narcotraficante, quien cumple una condena en una prisión estadounidense, con las presentadoras del show, Gloria, Emily y Lili Estefan. La mexicana compartió, como lo había hecho en diferentes ocasiones, que Guzmán Loera la acompañó hasta el cuarto donde ella durmió y que, una vez que la dejó ahí, estaba aterrada por lo que sucedería.

"Nos abrazamos y me dijo: 'me voy'. Se fue y yo gateaba hasta la cama, mis piernas estaban temblando", agrega en el clip. El capítulo de la conversación con Del Castillo se emitió ayer (miércoles) a través de Facebook Watch. La actriz, de 38 años, se encontró con el líder del Cártel de Sinaloa en 2015, pues planeaba hacer una producción audiovisual sobre la vida de "El Chapo".

A la reunión la acompañó el actor estadounidense Sean Penn, quien en enero de 2016 publicó un artículo en la revista Rolling Stone, en el que contaba su experiencia. A raíz de la publicación, la también productora se vio envuelta en un conflicto legal con el Estado mexicano, por lo que no pudo regresar al País hasta hace poco por temor a ser detenida y encarcelada.

Respecto a la acción de Sean, Kate señaló en una reciente entrevista con Omar Chaparro que no le desea ningún mal al actor estadounidense, pues para ella, él ya no significa nada.

"Lo ignoraría, en mi vida ya no significa nada y es una persona que me hizo muchísimo daño y que pudo haber hecho que me mataran a mí y a mi familia. No le tengo ningún tipo de respeto ni nada al señor. Sobreviví y ya pasé esa etapa, mi familia también. No le deseo mal a nadie, pero no significa absolutamente nada en mi vida", dijo.

Chaparro también tocó el tema de la demanda que tiene el gobierno mexicano contra ella, por lo que señaló que esta situación no le preocupa, pues el proceso continua lentamente: "La demanda sigue en pie, ahí vamos pero pues está más lento que nada ¿no? Y ni modo, y tendremos que esperar, no espero nada más que se haga justicia y que se limpie mi nombre", dijo.

