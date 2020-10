Kate del Castillo a Sean Penn: Ya no le tengo respeto a ese señor

Luego de que México le cerrara las puertas a Kate del Castillo por su supuesta complicidad con el narcotraficante sinaloense, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como "El Chapo" Guzmán, la actriz regresó a su país y fue durante una entrevista con el comediante y actor, Omar Chaparro, que la protagonista de la serie La Reina del Sur, abrió su corazón.

Durante la charla, Omar Chaparro tocó temas que incomodaron a Kate como fue la relación con el actor estadounidense, Sean Penn. Pese a que la relación entre Castillo y Penn no terminara nada bien, después de que el actor supuestamente traicionara a la mexicana, Kate aseguró que no le desea ningún mal.

Sin embargo, aseguró que ya no le tiene respeto ni lo toma en cuenta para nada, ya que para ella es como si no existiera, además de que le hizo mucho daño. "Lo ignoraría, en mi vida ya no significa nada y es una persona que me hizo muchísimo daño y que pudo haber hecho que me mataran a mí y a mi familia. No le tengo ningún tipo de respeto ni nada al señor. Sobreviví y ya pasé esa etapa, mi familia también. No le deseo mal a nadie, pero no significa absolutamente nada en mi vida", dijo.

Lee también: Fuego Ardiente será la nueva telenovela de Televisa ¡espérala!

Chaparro también tocó el tema de la demanda que tiene el gobierno mexicano contra ella, por lo que señaló que esta situación no le preocupa, pues el proceso continua lentamente: "La demanda sigue en pie, ahí vamos pero pues está más lento que nada ¿no? Y ni modo, y tendremos que esperar, no espero nada más que se haga justicia y que se limpie mi nombre", dijo.

Kate del Castillo abrió su corazón y señaló que no le desea mal a Sean Pean. Foto Instagram Kate del Castillo

En torno a su vida amorosa, la mexicana aseguró que por el momento esta sola, pues esta un poco alejada de sus relaciones tradicionales por lo que ya no sabe que "jugadas" hacer para ligar.

Durante una entrevista para el programa Hoy, Kate aseguró que su vida en Estados Unidos no ha sido nada fácil, pues la pandemia afectó bastante su economía, ya que solo trabaja para pagar sus deudas, especialmente su casa, la cual estuvo a punto de perder por no tener trabajo.

VIDA AMOROSA DE KATE DEL CASTILLO

Kate del Castillo se ha casado dos veces en su vida; los hombres de su vida han sido el exfutbolista y conductor de televisión Luis García. Castillo y García se casaron en el 2001, sin embargo, su relación terminó en el 2004. Se especuló que el motivo de su divorcio fue por que el exfutbolista de la selección nacional de México era agresivo.

Años más tarde, Kate decidió olvidar este mal momento y en el 2009 se casó con el actor, cantante y empresario mexicano Aarón Díaz, en Las Vegas, Nevada. Su matrimonio llegó a su fin en el 2011. Desde entonces a Kate no se le ha conocido otra relación hasta que se le relacionó con Sean Pean.

Kate aceptó que tuvo relaciones con el actor estadounidense pero no fue nada serio. "Tuvimos sexo. Los dos somos adultos, solteros, algo estaba pasando y ahí quedó. Solo fue un negocio", confesó durante una entrevista al programa Good Morning America.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.