Karol G, más fuerte y empoderada con su sencillo 'Bichota'

Actualmente Karol G es una de las cantantes colombinas más famosas y lejos de que su carrera se viera afectada por la pandemia, el éxito de la compositora ha ido en aumento. Y es que, pese a la tempestad, este año la colombiana ha seguido llenándose de nominaciones, premios y nuevos lanzamientos musicales, probándose como una mujer y artista inquebrantable.

"Cuando empezó el encierro y tuvimos que cancelar todo, me dolió mucho porque estaba haciendo mi primera gira en arenas sola, y ya no pude hacerla. Sentí como que mi momento con 'Tusa' lo iba a perder porque en realidad todo pasó cuando la canción estaba más prendida.

"Pero al final del día Dios me dijo: 'Tranquila que aquí te tengo una guardada', y me llegó 'Ay, DiOs Mío!'. La trabajamos, subió como espuma también y sigue estando en los Top 10 de los charts más importantes. Estoy muy agradecida", expresó la cantante en entrevista exclusiva.

Lejos de pausar, Carolina Giraldo Navarro (su nombre real) aprovechó este tiempo en aislamiento para volver a enamorarse tanto de su proyecto como de su esencia femenina, lo que le ha dado una fuerza imparable. "Todo este tiempo que estuve en casa me desconecté un poco de la industria y me conecté más conmigo misma. Empecé a ver mis videos viejos de cuando empecé a hacer música, cantando en mis primeros años y pensé: '¡Qué dura! ¡Mira todo lo que has conseguido!'.

"Me volví a enamorar del proyecto, pero creo que me volví a enamorar más de Carolina que de Karol G, y por eso fue que saqué 'Ay, DiOs Mío!', porque dije: 'este año la gente esperará que yo venga con un montón de cosas y colaboraciones para mantenerme arriba. Y no. Decidí que este año yo le iba a apostar a Karol G'".

El video de este sencillo, el cual se viralizó casi al mismo ritmo que "Tusa", ya rebasa los 252 millones de reproducciones en YouTube.

Pese al éxito brutal que ha gozado últimamente, la artista de 29 años admite que el camino no ha sido fácil y que aún no ha aprendido a lidiar del todo con la fama.

Sin embargo, lo que sí tiene claro es que cada vez quiere enfocarse más en ser fiel a sí misma.

"Todavía estoy aprendiendo a moverme entre los comentarios y críticas, es algo con lo que uno no se acostumbra a vivir. Yo hago música porque me gusta, me apasiona, hago mis canciones porque quiero expresarme y quiero que cuando mis fanáticos las escuchen, los represente, que se identifiquen y que les guste.

"Pero a veces es un poquito difícil perderse uno mismo, porque empiezas a tratar de encajar en todo, a buscar la aprobación de la gente de maneras distintas... Es algo de todos los días, a veces juego con ello y otras veces no quiero ver nada. Entonces ahí estamos, poco a poco, todavía aprendiendo", explicó la diva del urbano.

La originaria de Medellín, Colombia, inició su carrera en 2007 luego de haber brillado en el reality Factor X. Sin embargo, su lanzamiento internacional ocurrió hasta 2012, con la canción "301", junto al cantante Reykon. Tras el monstruo que fue "Tusa" (que tiene poco más de mil 32 millones de reproducciones en YouTube), la imagen y discurso de Karol G se encaminó hacia el empoderamiento femenino.

Esa mentalidad pretende reforzarla con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Bichota", término que si bien ha sido criticado en redes sociales por estar ligado con el narcotráfico, para ella simplemente representa fuerza.

"Es un proyecto muy importante para mi y ojalá exprese lo que quiero lograr. Por eso escogí ese nombre tan fuerte. Es una forma de expresar que como mujeres debemos ser respetadas, que tengamos nuestro lugar, voz, voto y que podamos expresarnos como nos sentimos: libremente.

"Así es como quiero que las mujeres se sientan a la hora de escucharla y de ir a buscar lo que quieren. Uno no puede salir de la casa medio dudoso, ¡no! Yo soy 'la bichota', sé para dónde voy, sé qué es lo que quiero conseguir y salgo de mi casa pisando fuerte a buscarlo . Eso es lo que significa", aclaró la cantautora.

Karol G presentará esta nueva rola dentro de su show sorpresa en los MTV EMA 2020, a celebrarse el 8 de noviembre, y donde está nominada en cuatro categorías, entre ellas por Video del Año.



"Termino el año apostándome a mi. Me siento fuerte, empoderada y precisamente mi nuevo sencillo se trata de eso: de expresar ese sentimiento a las mujeres para que se sientan de la misma manera".

Karol G, cantante y compositora.

