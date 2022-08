Karol G fue censurada por YouTube tras lanzamiento de su nuevo sencillo "Gatúbela"

Karol G acaba de estrenar su nuevo sencillo titulado "Gatúbela", mismo que este 26 de agosto hizo que los internautas enloquecieran al ver el cambio tan radical que lució en el video, pues resaltó su sensualidad y belleza con un intenso color rojo en su cabello, sin embargo, dicho clip ha causado tanto revuelo que la plataforma de YouTube tomo la decisión de censurarlo.

Y es que Youtube lo censuró en ciertos países y para cierta cantidad de usuarios, así lo hizo saber la exuberante colombiana por medio de sus redes sociales, especialmente en Instagram.

“Ey, que hoy sale Gatúbela pues, venga de entrada Youtube me bloqueó el video por contenido. Ehh, entonces no todo el mundo va a poder ver el video, pero aquí les dejo el link para que escuchen la canción” comentó Karol G a sus seguidores algo desconcertada pues no todos sus fans podrán admirar su trabajo.

Leer también: Keanu Reeves sorprende a desconocidos el día de su boda con un gran gesto

‘Gatúbela’ es interpretado por Karol G y Maldy, logrando una espectacular mezcla entre ritmos del reggaetón antiguo y ciertos tonos contemporáneos que hicieron de esta producción algo único y tan pegajoso que se espera pronto se encuentre en los primeros lugares de popularidad.

Se puede decir que en estos momentos se encuentra en el clímax de su carrera, pues ha sido catalogada como la mayor representante del momento en dicho género musical, y en ésta ocasión muestra una nueva propuesta que la hace lucir encantadora y empoderada.

El nuevo clip ha sido comparado con uno de la famosa "Reina del Pop" Britney Spears, pues usan un tema parecido al bailar rodeada de personas que sudan y se divierten durante toda la noche, esto en un lugar tipo sauna que los hace verse mojados.

Leer también: Kate del Castillo sorprende con foto sin filtros y sin maquillaje : "Se parece al exorcista"

‘Gatúbela’ aún sin haber sido estrenada ya había juntado más de 10 millones de visitas en la plataforma que censuró a Karol G, aunque también se encuentra ya disponible en cualquier plataforma digital, hecho como lo mencionamos antes se perfila para ser un éxito mas para la artista mejor conocida como "La Bichota".

Síguenos en