Karina Kleiman y Marjorie de Sousa en modo divas con braguita y encantos ¡al 100!

Sin tocarse el corazón, las famosas actrices Karina Kleiman y Marjorie de Sousa han roto corazones tras mostrarse en modo divas luciendo una diminuta y escotada vestimenta de braguita roja y sus encantos ¡al 100!

Pues aunque en diferentes tiempos y momentos de su carrera artística, la mexicana Karina Kleiman ha demostrado estar al nivel de muchas famosas como la actriz venezolana Marjorie de Sousa, tras mostrar todo lo que tiene con una braguita roja y una chamarra blanquinegra que dejó al descubierto sus encantos.

Y es que, tras graduarse del CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) y debutar como actriz de telenovelas en "Vencer el Pasado" (2021), la colimense de 28 años, ha comenzado a trazar su trayectoria también en redes sociales.

Mismas en las que deja ver de lo que es capaz tras lucir sin problema alguno su belleza, cuerpazo y otras cualidades que le han valido tanto, que ya hasta productores de telenovelas como Carlos Bardasano, le ha dejado su corazón rojo.

Y desde California, el pasado mes de mayo, la colimense se pronunció en pro de lo que una mujer debe ser de acuerdo a sus gustos: "Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera". Acto seguido, Karina Kleiman, ha desatado comentarios como: "Así o más hermosa?" o "Y tú eres un mujerón, de todas un poco".

"LA BELLEZA MÁS IMPORTANTE QUE TIENES TÚ ES TU CORAZÓN Y TU ESENCIA, LO QUE PASA QUE EL CAPARAZÓN NO LA DEJA VER PERO DIOS LA CONOCE PORQUE ÉL FUE EL QUE TE CREÓ Y TE CONOCE ANTES DE ESTAR EN EL VIENTRE DE TU MADRE. SALUDOS, UN ABRAZO, DIOS TE BENDIGA SIEMPRE".

Por su parte, la rubia venezolana a sus 40 años -en verano de 2020-, trabajaba en la promoción de su tema "Morenito de Mi Amor", cuyo vídeo grabó junto al actor cubano Pedro Moreno y tras lucir cuerpazo en bikini rojo dentro de la piscina, escribió: "Aquí pendiente!!! por si llega el morenito de mi amor... los amooooo".

Post que al momento ha cobrado más de 116 mil reacciones y más de mil comentarios. Lo cierto es que tanto Marjorie de Sousa como Karina Kleiman son un ejemplo de belleza entre las famosas de la farándula mexicana y extranjera.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!