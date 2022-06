Karina Kleiman se lleva de calle a Daniella Chávez con mini cintura y ajustados jeans

El estilo campirano es uno de los que más le gusta lucir a la actriz mexicana Karina Kleiman, quien tras vestir con ajustados jeans y blusa pegadita, se llevó de calle a la modelo Daniella Chávez con su mini cintura y unos años menos.

Pues la colimense (de Colima, México), posó desde un establo y sólo le hizo falta el sombrero para lucir como toda una vaquera. Y eso ha sido suficiente para que Karina Kleiman haya provocado una revolución en Instagram a través de su perfil personal.

El atuendo perfecto para su estilo campirano fue la elección de prendas básicas pero que lució con estilo y su toque personal, pues con su estilizada figura logró lo inimaginable entre sus seguidores con un par de fotografías que recientemente ha compartido en la red de la camarita.

Y como es costumbre en los posts de Karina Kleiman, la también modelo lanzó una frase filosófica que dice mucho con pocas palabras, regalando su imagen a sus más de 26.6 mil seguidores que se enuncia como: "Las mejores cosas de la vida, son aquellas que se regalan con el alma, se reciben con el corazón y se agradecen con una sonrisa".

Lo que ha generado diversos comentarios de admiración hacia la también actriz de "Vencer el Pasado" (2021) de Televisa; algunos se leen: "No se si es que yo soy muy buena fotógrafa o tú eres muy bella" (por parte de la fotógrafa), o "Eres tan hermosa", "ESA FOTO ES DE PORTADA DE REVISTA DE CINE, SALUDOS MEXICANA", "Muy hermosa belleza", "Wow te ves muy bien amiga eres muy hermosa saludos", "Súper hermosa señorita flaquita".

Por su parte, aunque no es muy fan de utilizar prendas de mezclilla o lo hace muy pocas veces en su cuenta de Instagram, también la modelo chilena Daniella Chávez de 36 años, ha lucido una que otra prenda como ajustados jeans de mezclilla.

"Lindo día en Machu Picchu #machupicchu les gusta? Es una de las 7 maravillas del Mundo!!", se lee en su descripción de su post del verano de 2018.

Como cuando posó desde la famosa zona de Machu Picchu, Perú, hace algunos años, pero luciendo un atuendo de blusita ombliguera de tirantes color piel y un par de jeans que dejaron ver su diminuta cintura, como la de Karina Kleiman.

Aun así, Daniella Chávez no les la única ni "la más", y para muestra, sólo basta ver que las nuevas generaciones vienen con todo a brillar en el mundo de la farándula, poniendo por delante su talento, personalidad y belleza.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!