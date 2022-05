Karina Kleiman presume sus locuras desde su rincón más intimo frente al espejo

Luego de su primera oportunidad en televisión como fue la telenovela "Vencer el Pasado" (2021), la actriz Karina Kleiman se ha vuelto más segura de sí misma, y es través de ciertas posturas y frases filosóficas que lo demuestra. Recientemente, la también modelo presumió "sus locuras" desde su rincón más intimo que es su habitación, frente al espejo...

Pues luego de lucir su belleza enfundada en un vestidito a media pierna pegado al cuerpo color azul marino, de hombro caído, manga súper pegadita y que resalta sus curvas al por mayor y que sacó su etapa de niña adolescente tras combinarlo con un listón atado a una coleta en la cabeza y un par de tenis color blanco, Karina Kleiman dejó con el ojo cuadrado a sus seguidores.

Y es que la colimense, no conforme con ello, todavía se contoneó ante el espejo y grabándose con su celular de última generación, dejando ver que no tiene límites y que cuando se quiere, se pueden hacer realidad los sueños.

El look que le permitió lucir sus locuras

Karina Kleiman, quien diera vida a Teresa, la asistente de presidencia de los laboratorios Biogenelab en "Vencer el Pasado", se valió de su belleza para lucirse de varias formas y desde varios ángulos, hasta dejó ver los detalles de su maquillaje, mientras escribió:

"El tiempo te da las opciones, pero tú tomas las decisiones". Pero a la par, se escucha un audio que indica lo orgullosa que está de ella misma, pues es la voz de un hombre que dice: "Presúmase mamacita, que esa pinche locura que se carga, no la luce cualquiera y a usted... a usted le queda perfecta".

Y modestia a parte, Kleiman de 28 años, ha recibido piropos y comentarios un poco más subidos de todo en su cuenta de Instagram: "Bello fin de semana, mi ojitos bonitos", "Hay quienes nunca van a poder con tanto… cada quien se sabotea así mismo o sabe aprovechar las maravillosas oportunidades que se nos ofrecen en la vida aun con miedos... eres preciosa".

Pero también se leen otros mensajes como: "THE BEST QUEEN" (LA MEJOR REINA), "Increíblemente hermosa", "You are very beautiful" (Eres hermosa), "Muy hermosa dama", "PURE BEAUTY" (PURA BELLEZA); pues en general, sus seguidores y admiradores que obedecen al género masculino, no dejaron de "hermosearla" con alentadores mensajes.

Y aunque la publicación apenas ha cobrado 1,212 corazones rojos, los 54 comentarios que se pueden leer hasta el momento, valen más que los de las publicaciones con más vistas, pues Karina Kleiman ha logrado sacar desde el fondo de su corazón, los halagos más encantadores a sus fans.

