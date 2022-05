Karina Kleiman presume sus desastres en blusita amarilla y ajustados jeans

Entre sus múltiples aventuras, la actriz Karina Kleiman, presumió "sus desastres" en blusita amarilla y ajustados jeans deslavados... Y es que la también modelo no para de cautivar con su belleza a sus seguidores, a través de redes sociales.

Pues mientras llega un nuevo proyecto, la también modelo ha andado paseando por la ciudad de México y es posible que se haya ido de viaje a Miami, Florida, Estados Unidos, debido a una publicación en sus historias de Instagram.

Pero desde donde sea que ande, Karina Kleiman siempre suele compartir sus fotos más encantadoras en las que normalmente luce su glamour y estilo, así como su impecable imagen.

Sus desastres más encantadores

Pero esta vez, la también actriz de "Vencer el Pasado" (2021) -su debut en las telenovelas-, se tomó una foto desde el elevador de un edificio de la Ciudad de México, donde vive desde que emigró de Villa del Álvarez, Colima, de donde es originaria.

"Algunos desastres tienen bonita sonrisa", escribió Karina Kleiman al pie de su postal, en la que precisamente aparece riéndose de sus propias travesuras en el mencionado elevador, haciendo referencia a que ella es un desastre.

Y su colega, la actriz Andrea Locord que también debutó en "Vencer el Pasado", sólo prendió fuego a la publicación con una tercia de llamaradas. Otro fan escribió: "Bello jueves, mi hermosa". Alguien más le escribió: "Todo fuego mi amiga".

Y tras su publicación, los piropos no han parado: "ESA ES UNA HERMOSA FOTO POR ESA HERMOSA SONRISA. LA BIBLIA DICE QUE EL CORAZÓN ALEGRE HERMOSEA EL ROSTRO DONDE PUEDO VERTE ACTUANDO", o "Hermosa, espectacularmente hermosa, no existen palabras para describir tu belleza, eres un monumento a la belleza y la perfección, te deseo un excelente maravilloso y feliz día".

Y tras verla lucir su figura con esos ajustados jeans y la blusita amarilla de hombro caído, luciéndose en el espejo del mismo, también le han dicho: "You are a very beautiful woman" (Eres una mujer hermosa), "you are very beautiful friend greetings" (Eres muy hermosa amiga, saludos), "Increíblemente hermosa", "A smile adds more life… Kari" (Una sonrisa añade más vida… Kari).

Y por ésta y muchas instantáneas más, es que Karina Kleiman sigue cautivando a sus más de sus ya 26 mil seguidores en Instagram.

