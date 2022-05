Karina Kleiman presume estilizada figura de reloj de arena con shortcito de licra

Entre las múltiples fotografías que la actriz Karina Kleiman se da el lujo de compartir en sus redes sociales, destaca una en la que luce estilizada figura de reloj de arena con shortcito de licra, chamarra y sandalias de tacón en una noche de fiesta.

Y es que, tras la pose y el atuendo, Karina Kleiman luce sin duda, tremenda retaguardia y muslos de diez en shortcito, que apenas cubre sus atributos. No obstante, Karina Kleiman parece muy despreocupada y sí, muy orgullosa de su esbelta, pero curvilínea figura.

A través de su cuenta de Instagram, fue que Karina Kleiman se presumió ante sus seguidores, olvidándose de todo y de todos, mientras ponía mucha atención a sus detalles.

Fue con un look, de blusa y short negros que ajustó con un cinturón y adornó con una chamarra de mezclilla azul, deslavada, que la actriz que debutó en "Vencer el Pasado" (2021) -producción de Rosy Ocampo para Televisa Univisión-, maravilló a sus amigos.

"Encontrarte me cambio la vida", escribió filosófica y poéticamente, quien diera vida a Teresa en Biogenelab, el laboratorio en el que compartió decenas de escenas con Angelique Boyer, Sebastián Rulli, África Zavala y con Arena Ibarra, otra de sus colegas que debutó con ella en esa misma aventura.

Y sin más, sólo tres de sus contactos le dejaron un mensaje en la caja de comentarios, como un "Lo sabemos" en respuesta a su "Encontrarte me cambio la vida", así como llamaradas de fuego y un par de caritas con ojos de amor, entre los tres comentarios que aparecen.

Y la postal no ha pasado desapercibida, pues son 688 personas los que se han quedado maravillados al verla posar de esa forma y lucir cuerpazo, y entre los famosos que voltearon a verla, figura la actriz juvenil Ana Paula Martínez, con quien Karina compartió créditos en "Vencer el Pasado" y aunque su interacción fue casi nula en dicha telenovela, es un hecho que el compañerismo existe entre ellas.

Pues no es la primera vez que Kleiman llama la atención entre los famosos, quienes reconocen que la también modelo originaria de Villa de Álvarez, Colima, México, es un mujerón y que su belleza es innegable. El productor Carlos Bardasano ya la ha volteado a ver y le ha dejado su reacción en uno o varios de sus post, lo que indicaría que pronto se le podría volver actuar en las telenovelas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!