Karina Kleiman luce su mejor perfil enfundada en exquisito body negro

En una escala de 90-60-90 centímetros, la actriz Karina Kleiman cumpliría con ese requisito sobre su figura, para adentrarse al mundo de la farándula desde hace algunos años y para corroborarlo, lució su mejor perfil enfundada en exquisito body negro que dice más que mil palabras.

Fue el pasado jueves, la originaria de Villa de Álvarez, Colima, México, utilizó su cuenta de Instagram para confirmar que tiene las medidas perfectas para brillar en la televisión y/o en redes sociales. Y es que, a raíz de su debut en las telenovelas de la mano de Rosy Ocampo en "Vencer el Pasado" (2021), Karina Kleiman ha seguido haciendo guiños desde su trinchera, para atraer la atención de los internautas, pero también (posiblemente) de los productores para una nueva oportunidad en tv.

La actriz de 28 años posó de perfil, mostrando su figura esbelta y curvas resaltadas como de su retaguardia, así como su abdomen plano y una cinturita de 60 o menos centímetros de diámetro. Con su cabello negro, largo y lacio como marco de su personalidad, Karina Kleiman enmarcó dicha postal.

No obstante, su perfil habla de la disciplina que la también modelo tiene para mantener esa figura que podría ser la inspiración de muchos que quieren tener un cuerpazo lleno de salud; y por otro lado, de las ganas que tiene de triunfar en el medio del espectáculo.

Pues cabe recordar que fue en enero de 2020 -en plena pandemia generada por el Covid-19-, que la modelo se graduó como actriz del CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa y en su cuenta de Instagram se puede ver la emoción de la actriz por ver su nombre grabado en una placa que enumera a los actores graduados de la generación 2018-2020.

"La más FELIZ DEL MUNDO... Llegar al @cea_televisa y ver esta placa con mi nombre grabado, créanme que me hizo recordar todo el esfuerzo que hice en medio de esta pandemia para lograr graduarme de actriz... Y obvio valió la pena"

Por lo que es preciso imaginarse que la actriz esté esperando una segunda oportunidad en el rubro de las telenovelas. Mientras tanto, en su reciente publicación de su perfil, en la que lució su exquisita figura, escribió: "Mientras dure la vida, que no pare el cuento".

Y al momento, Karina Kleiman ha logrado que la volteen a ver, por lo menos, 1,845 personas que le han dejado un corazón rojo, entre ellos, el productor de telenovelas de origen venezolano con más auge en las telenovelas de Televisa Univisión (del momento), Carlos Bardasano, quien después de arrasar con éxitos como "Si Nos Dejan" (2021) o el remake de "Los Ricos También Lloran" (2022), ahora se encuentra en la producción de "La Mujer del Diablo", que será protagonizada por José Ron y Carolina Miranda.

Así que cabe la posibilidad de que Karina Kleiman se sume al elenco de dicha producción, que se estrenará en los próximos meses como parte de la programación del Canal de las Estrellas de la televisora de San Ángel. ¿Te gustaría ver a la actriz como parte de la nueva historia de Carlos Bardasano?

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!