Karina Kleiman luce encantos como Demi Rose desde el jacuzzi

¡Demi Rose no es la única!, pues ya hay quien le ha hecho segunda a la británica, se trata de la actriz mexicana Karina Kleiman y como la modelo europea, ella también se ha atrevido a lucir sus encantos desde el jacuzzi de forma muy sensual.

Y es que, tras sus intentos por llegar al corazón de los internautas que basan su entretenimiento en las redes sociales, Karina Kleiman ha echado mano de su belleza y entre sus tantas postales compartidas, no ha perdido la oportunidad de lucirse como una obra de arte.

En enero de 2020, cuando parecía que todo marchaba bien, la actriz que debutó en "Vencer el Pasado" de Televisa a los 27 años, utilizó su cuenta de Instagram para compartir una de sus postales más sexys, haciendo agua la boca a sus seguidores tras posar de particular forma.

Lee también: Como Thalía, Karina Kleiman presume hasta las costillas en bañador animal print

Demasiado arte para ser verdad

Pues la ex estudiante del CEA (Centro de Educación Artística) de la televisora de San Ángel, escribió: "Eres demasiado arte para alguien que carece de sensibilidad", mientras se llevó a la boca, la mitad de una naranja y posando entre rodajas de la misma fruta, perfumando el agua del jacuzzi desde donde Karina posó.

Pues la colimense (de Villa de Álvarez, Colima, México), utilizó un bañador negro de pronunciado escote y un maquillaje muy cargado en los ojos, para lucir impecable, espectacular, llevándose comentarios como: "Que súper bonita", "Te amo", "Que bella" o "Tú eres un arte".

Lee también: Los vestidos con los que Maribel Guardia restriega a Lourdes Munguía que tiene mejor figura

Mientras que por su lado, la británica Demi Rose de 27 años, -misma edad que la mexicana-, se olvidó del recato y también lució como una verdadera obra de arte, tras lucirse desde las Islas Maldivas, en el Océano Índigo, en plena pandemia por el Covid-19, dentro de un jacuzzi lleno de flores.

Y aunque no sería la primera ni la única vez que Demi Rose luciera su tremenda figura de prominentes curvas de esa forma, esta vez, la top model dejó de "a seis" a sus seguidores luego de mostrarse en una postal de plano abierto, en la que se puede ver su cuerpo casi en la totalidad, pues deja muy poco a la imaginación.

Esto, a la par de su frase poética y reflexiva: "A flower does not think of competing to the flower next to it. It just blooms" (Una flor no piensa en competir con la flor de al lado. Simplemente florece). Lo que ha generado hasta e momento, más de 3,120 comentarios desde hace año y medio.

Y al parecer, Demi Rose se topó con pared debido a un intelectual que le dio una lección sobre su comentario: "I get the point but flowers actually struggle for nutrients in the soil...hence why weeds make flowers bloom slower it at all ...cause they they struggle for nutrients better...so no...they don't just bloom" (Entiendo el punto, pero las flores en realidad luchan por los nutrientes en el suelo... por eso las malas hierbas hacen que las flores florezcan más lentamente... porque luchan mejor por los nutrientes... así que no... no solo florecen).

Aunque eso no ha hecho que los demás fanáticos, sigan reaccionando a la belleza de Demi Rose: "Even the flowers cannot compare to your beauty" (Incluso, las flores no pueden compararse con tu belleza).

Síguenos en