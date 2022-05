Karina Kleiman barre y trapea TikTok con su belleza luciendo outfits casuales

La actriz Karina Kleiman barrió y trapeó TikTok -una de las redes sociales de mejor referencia de fama-, con su belleza y outfits casuales. Esto, luego de que la colimense (de Colima, México), ha cautivado con su impecabilidad a productores de televisión como el mismísimo Carlos Bardasano, quien justamente produjo "Los Ricos También Lloran" y ahorita se encuentra con la realización de "La Mujer del Diablo".

La también modelo, aprovechó a sus seguidores en Instagram, y compartió un clip hecho por sus fans, en el que se le ve modelando los outfits que mejor luce con el cuerpazo que se carga. Fue entre varias imágenes y vídeos que Karina Kleiman logró dejar atónitos a los mismos.

La egresada del CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa que debutó en las telenovelas con "Vencer el Pasado" (2021), publicó en su cuenta de Instagram los primeros días de este mes de mayo, un post en el que luce diferentes outfits con los que luce su innegable belleza.

Una belleza de alto nivel

No por nada, Karina Kleiman ha dejado huella en TikTok y ahora en Instagram tras publicar dicho vídeo en la red de la camarita. Además, la oriunda de Villa de Álvarez, Colima, se da el lujo de restregar en la cara a sus seguidores, su belleza y figura de diosa.

"Somos instantes #girl #love #corazonnegro #corazonrojo #yo #pienso #en #ti #mi #amor #julionalvarez", escribió Karina Kleiman, mientras hace un tributo al cantante chiapaneco (de Chiapas, México), Julión Álvarez tras escuchar de fondo el tema "Fuentes de Ortiz".

Motivo suficiente para que la ex reina de belleza ha recogido ya varios mensajes de sus seguidores y algunos se leen: "Mas que bellísima... saludos", "MUY LINDA Y HERMOSA KARINA, BELLA", "Hello beautiful it is a pleasure to admire your beauty" (Hola hermosa es un placer admirar tu belleza).

Y entre corazones y emojis que denotan amor, cariño y admiración, también se puede leer: "Absolutely gorgeous" (Absolutamente preciosa), "Saludos Kari y besos", "Estas hermosa" y el revelador mensaje: "Muy bonita, se te extraña en el programa", que indica que posiblemente Karina Kleiman fue parte del elenco de un programa de televisión o radio.

O "Too pretty" (Demasiado bonita), que sin lugar a dudas, confirman la admiración de los 24,500 seguidores de la también actriz. Pues hasta el momento, ha ganado más de un millar de 'Me Gusta' y arriba de 50 comentarios.

