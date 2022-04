Karina Kleiman asegura su éxito como actriz luciendo cinturita al borde de la piscina

Luego de unirse al medio artístico mexicano como una de las mujeres más bellas de Villa de Álvarez, Colima, México en 2017, la actriz Karina Kleiman, es una famosa que brilla por su personalidad y su impecable imagen en las redes sociales; sin embargo, asegura su éxito como actriz, luciendo cinturita al borde de la piscina.

Y es que, tras debutar como Tere, asistente de presidencia en los laboratorios Biogenelab de la telenovela "Vencer el Pasado" (2021), la también modelo ha dejado atónitos a sus seguidores tras posar luciendo cuerpazo a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, mostró su sensualidad luego de posar al borde de la piscina (o jacuzzi) en el segundo mes de este 2022, lo que indicaría que posar así a menudo, sería uno de sus propósitos de año nuevo ya que los que la visitan en sus redes sociales, saben que Karina es fanática de lucir su figura.

Lee también: Tras debutar en Vencer el Pasado, Karina Kleiman sigue brillando en redes sociales

Y no sólo eso, sino que además, lo hace como sólo ella sabe lucirlo. Incluso, Kleiman ha dejado ver que ella es como se siente segura y sobre todo feliz, y al mismo tiempo, hace lo que más le complace y le ayuda a sentirse bien con ella misma.

"El éxito es estar a gusto con tu propia vida" escribió Karina Kleiman mientras lució su exquisita silueta a través de un bikini blanqui-azul, que dejó ver sus perfectas curvas y su belleza al natural, mientras que disfrutaba del hidromasaje que se ve que da la piscina.

Lee también: La épica foto con la que Salma Hayek recuerda a un experto del lente que ha partido

Acto seguido, los piropos y halagos más sinceros no se han hecho esperar por parte de sus fans y algunos le han lanzado encantadores mensajes como: "Increíble", "Te vez hermosa", "Beautiful", "Diosa", "Divinamente hermosa", "Mi amor preciosa, sexi" o "Luces espectacular" o "Lo más bello".

Y es que, ver a Karina Kleiman lucir ese diminuto bañador de dos piezas, los fanáticos no han reparado en enviarle sus muestras de cariño y admiración. Y los emojis de caritas con ojos de amor o los corazones rojos, se han apoderado de la publicación de la modelo tras lucir su belleza.

Desde aquel 28 de febrero, Karina ha logrado más de 1,530 corazones rojos y más de dos decenas de corazones rojos que ya son parte de la publicación.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!