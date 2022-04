Karely Ruiz y las explosivas mujeres con las que han estado con Andrés García

Tras la reciente visita al hospital de emergencia para ser internado debido a que necesitaba una transfusión sanguínea de rutina, el actor Andrés García ha sorprendido a sus seguidores, y es que un par de publicaciones más recientes en sus redes sociales, indican que el histrión sigue manteniendo su gusto por las mujeres... Ella es Karely Ruiz, una de las tantas y explosivas mujeres que se han dado el gusto de estar con el histrión de 80 años y así vivieron su encuentro.

Pues vaya sorpresa que se llevaron sus más de 26 mil seguidores en Instagram tras verlo muy contento y disfrutando de la presencia de la modelo en su casa de Acapulco, México. Y es que, se sabe que el trastorno que padece Andrés García es debido al que su médula ósea no genera nuevas células sanguíneas; sin embargo, parece que tras salir del hospital, está más fortalecido que nunca y así fue como disfrutó la visita de la chica regiomontana (de Monterrey, Nuevo León, México).

El eterno galán de cine y televisión, quien ha utilizado sus redes sociales para contar anécdotas, secretos y muchos otros detalles de su vida así como de otros famosos que permanecen en el ojo público, no perdió la oportunidad de presumir su encuentro con Karely Ruiz, una explosiva mujer como muchas otras con las que ha estado en su vida, sólo que esta vez, de forma más "light". Aunque no hay que olvidar que ella es una de las tantas mujeres de las que el actor ha disfrutado su compañía y algo más...

Lee también: Andrés García, fuera de peligro: "ya estoy bien, estoy comiendo"

Su corazón a mil...

Pues de no ser porque las publicaciones en las que disfruta la presencia de la modelo mexicana salieran después de su hospitalización, todo podría indicar que su malestar podría haber sido provocado por la fémina que lo ha dejado impresionado con sus curvas.

Karely Ruiz, con tan sólo 21 años de edad, viajó a la casa de Andrés García, para grabar un corto para su canal de YouTube. Y en un primera postal compartida, se le puede ver al actor, disfrutar plenamente de la compañía de la chica, a la que además, abrazó abarcando gran parte de su cintura.

Lee también: Maribel Guardia enfrenta a Andrés García tras confesarle su amor y decir que ella se creía diva

"Queridos amigos, se dice que la visita de Karely Ruiz fue la que ocasionó mi visita al hospital. ¿Será cierto? Ya les mostraré como fue la convivencia en un video más tarde", se lee en la descripción de una primera publicación con la modelo.

Verdad o no lo anterior, lo cierto es que el histrión que cumplirá 81 años el próximo 24 de mayo, recibió a Karely en su casa con toda la actitud de galán que lo ha caracterizado por años, y ella dijo sentirse encantada de estar ahí, pues reveló que el histrión es su amor platónico, esto, mientras el actor de telenovelas no desperdiciaba el tiempo y disfrutaba de cada curva, cada centímetro de piel de la joven modelo.

Y aunque definitivamente, la joven no fue la causante de que Andrés García fuera a dar al hospital para esa transfusión de sangre, y aún más, que supuestamente alterara su ritmo cardíaco, lo que sí es un hecho, es que la guapa modelo, le arrancó uno que otro suspiro.

Quién es Karely Ruiz

La modelo y youtuber no es nueva en el negocio de la farándula, pues lleva aproximadamente dos años y medio en el mismo y es una de las influencer más famosos de Monterrey, Nuevo León 'La Sultana del Norte'.

Karely Ruiz nació en Monterrey, Nuevo León un 28 de octubre del año 2000. Y a sus 21 años, se dedica al modelaje y a la conducción. Tras perder una cuenta de Instagram con más de un millón de seguidores, ahora se mantiene a un mínimo de 78,300 de audiencia virtual.

Y por si fuera poco, también cuenta con su perfil de OnlyFans, que le ha permitido tener una vida considerablemente holgada a ella y a su familia, quien se dice, vive del trabajo de la modelo. Karely Ruiz también fue víctima de la filtración de fotos íntimas en la web por parte de su ex pareja (sin su consentimiento); no obstante, hoy no duda en presumir sus curvas en redes sociales y su OnlyFans, en la que se le puede ver por 16 dólares mensuales (aproximadamente, $320 MXP).

Síguenos en