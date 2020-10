Julián Gil envía contundente mensaje a Marjorie de Sousa tras perder la patria potestad

Tras darse a conocer la noticia de que la actriz Marjorie de Sousa le ganó la patria potestad de forma legal al padre de Matías, Julián Gil el pasado 8 de octubre, éste, depués de llegar a la Ciudad de México después de su viaje por Turquía en compañía de su novia, la periodista de la periodista de TUDN, Valeria Marín, arremetió contra la actriz y envió un contundente mensaje.

Con la sentencia de la patria potestad en mano, Julián Gil, presentó en sus historias de Instagram, la documentación que constata que ha perdido todo derecho sobre el pequeño Matías de tres años. Pues fue a través del programa "Hoy" que se pudo ver la impotencia de que no haya perdido, sino de que le hayan robado el derecho a ser el padre de Matías y a él le hayan robado el derecho de tener un padre, quien siempre lo ha buscado.

Se sabe por boca de Julián que sólo un par de veces ha podido ver a su hijo Matías, quien nació en el 2017, y sólo en visitas guiadas en un centro de convivencia. Así lo externó el actor: "Matías hoy en día es huérfano de un padre vivo, yo estoy vivo y yo siempre he querido fungir como padre, presente. A mí se me ha desvinculado completamente del niño, de su vida, de su crianza".

Y tras el lamentable suceso por el que atraviesa hoy en día, el actor argentino envió un contundente mensaje a la madre del menor, Marjorie de Sousa.

"Aquí se me ha robado la patria potestad como a Matías, como a mí, creo que apelar sería innecesario. Ahora, sí es muy sencillo, ella tiene mi teléfono, sabe dónde estoy, lo único que tiene que hacer es llamarme y decirme 'Julián ven a compartir con Matías".

Además lamentó que sin tener ningún derecho sobre el niño, incluso ni a verlo, sí tenga la obligación de seguir enviándole puntualmente lo establecido por la ley que corresponde al 20% de su salario. Aunque dijo que no tiene ningún problema con eso y nunca se le ha dejado de apoyar, ni lo dejará de hacer.

"Aparte de eso, tengo que seguir pagando la pensión, yo con eso no tengo ningún problema, yo hasta el día de hoy se la he pagado, la pensión se seguirá pagando".

Aunque el actor de 50 años, también dejó claro que ni el dictamen de un juez podrá borrar el vínculo que los une por el sólo hecho de llevar su sangre y ser su hijo.

"Me podrán quietar la patria potestad, me podrán quitar los derechos de verlo y a él (le están quitando el derecho de tener un padre) lo que no le van a poder quitar es la sangre que le corre por las venas, jamás".

El problema legal en juzgados empezó en enero de 2017 cuando empezó sólo con la demanda por la manutención y lamentablemente, luego de tres años, el actor se ha quedado sin la patria potestad del pequeño Matías.

