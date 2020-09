Juan Soler revela la razón por la que jamás regresaría con Maki

En el 2018 Juan Soler y Maki sorprendieron a su fans y a los medios de comunicación al revelar que su matrimonio llegaba a su fin. Como era de esperarse, su separación rápidamente comenzó ha acaparar titulares de diversos medios y programas de televisión. Sin dar más detalles de su vida, los actores tomaron rumbos tras 15 años de estar juntos.

Meses después de que se dio la separación, el actor argentino sorprendió al confesar que uno de los factores por los que decidieron separarse fue porque Maki no quería estar en México, y pues él no podía estar viajando cada 15 días para ir a visitar a su familia.

"Maki definitivamente no quiere vivir en México, entonces, esa es otra cosa que nos aleja, la verdad es que de momento digo estoy viviendo solo como un perro en México, y yo creo que esto ya no tiene una forma de que yo sea feliz, yendo cada 15 días a visitar a mis hijas", explicó.

El actor indicó en ese momento que a él le encantaría estar al lado de su esposa e hijas pero pues si la actriz no quería estar en México era mejor que cada quien siguiera su camino. “Me encantaría que mi mujer estuviera al lado mío, pero si no es la forma, pues bueno, mejor estar separado y buscarse una pareja que sí quiera vivir contigo".

Fue durante una entrevista al programa Primera Mano que Maki también abrió su corazón y en ese momento no descartó la posibilidad de regresar con el protagonista de la novela La mexicana y el Güero.“Vamos a darnos un tiempo a ver si nos extrañamos, a ver si componemos las cosas que no están bien, a ver si llegamos a un acuerdo en lo que estamos en desacuerdo, y en ese tiempo ver si quiere continuar, si te das cuenta que el proyecto de vida es diferente”, dijo en aquel momento.

Maki también señaló en ese tiempo que de no darse la reconciliación, Juan Soler siempre sería su familia y siempre estarían las puertas abiertas de su casa para él. “Yo siempre voy a estar para Juan (…) así el día de mañana salga con otra persona, esa persona va a ser parte de mi familia, porque yo pienso así, soy un poco más abierta en ese sentido, vengo de padres divorciados, sé lo que es ser hijo de padres divorciados y tener que convivir con las parejas de tus respectivos papás (…) por eso es que a veces nos ven juntos como familia porque mi casa siempre va a ser la casa de Juan, donde vivan mis hijas, va a ser la casa de Juan y creo que Juan piensa de la misma manera, entonces somos una familia y siempre seremos una familia, eso no lo va a cambiar nada ni nadie, porque la persona que llegue a mi vida en un futuro, si es que llega alguien, va a tener que aceptar esa manera mía de pensar y de vivir”, concluyó.

Tras dos años de estar separados y afrontar su separación con gran madurez por el bienestar de sus hijas, en una reciente entrevista al programa Maki confesó que no volvería con su ex porque lo considera un gran amigo. Juan Soler no se quedó callado y también reveló que él tampoco regresaría con ella.

Durante una entrevista al programa Hoy, el galán de telenovelas expresó que al igual que Maki a él no le gustaría volver con ella, pues, no arriesgaría la gran amistad que tienen desde su separación. “Mi relación con Maki es extraordinaria, la quiero muchísimo y tenemos una gran relación. La pandemia la pasamos juntos, no revueltos, juntos, que son dos cosas diferentes, pero no, tengo una gran relación con ella y sí, yo tampoco regresaría”, dijo entre risas.

El protagonista de La mexicana y el güero aseguró que él desea que la amistad entre Maki y él sea para toda la vida por lo que no dejó abierta la posibilidad de volver. “Me parece una gran persona, un gran ser humano y así quiero seguir conservando su imagen y mi relación con ella, hoy estamos empezando a transitar los primeros pasos de una gran y entrañable amistad que va a durar para toda la vida”, concluyó.