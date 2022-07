José Eduardo Derbez se echa un taco de ojo con Aracely Arámbula en bañador blanco en la piscina

Sin imaginarlo si quiera, así fue la vez que José Eduardo Derbez, hijo de la actriz Victoria Ruffo, se echó un tremendo taco de ojo con Aracely Arámbula tras verla posar en bañador blanco en la piscina de un hotel.

¡Sí!, el actor, hijo de Victoria Ruffo 'la Queen', quien además es muy amiga de 'la Chule', respiró el mismo aire, convivió con las mismas personas y hasta compartió la misma alberca con la estrella internacional de las telenovelas.

¿Quién lo iba a decir?, pues es de esperarse que José Eduardo Derbez tenga vínculos con Aracely Arámbula, ya que el también comediante de 30 años, goza de las amistades que su madre Victoria Ruffo, ha cosechado a lo largo de todos los años de trayectoria artística que posee.

El momento en el que se les ve compartiendo la piscina y en el que Aracely Arámbula luce sus curvas como una diosa en diminuto bañador blanco de dos piezas, sombrero de playa y lentes oscuros, fue compartido en las historias de Instagram de José Eduardo Derbez.

Pero al momento, ya circula en redes sociales y la foto se puede ver en varios perfiles; incluso, se alcanza a apreciar que Victoria Ruffo, Aracely Arámbula, otra chica y José Eduardo Derbez, disfrutan de un día de piscina en un hotel de Acapulco, Guerrero.

Lo que significa, que más que disfrutar de la presencia de Aracely Arámbula, disfrutó de sus curvas en vivo y a todo color, pues fue él quien tomó la obligada selfie en el enorme hotel que se puede apreciar a través de los lentes de sol del joven actor.

"Super foto de mi bellísima #Queen #queen @victoriaruffo junto a su hijo @jose_eduardo92 y la guapa de @aracelyarambula", se lee al pie de la instantánea que ya comienza a hacerse popular en las redes sociales, que fue compartida por una fanpage de 'la Queen de las telenovelas'.

