José Eduardo Derbez no sabía cómo decirle a su familia; dio positivo al Covid-19

José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, recientemente contó que tras haberse cuidado tanto y estar en su casa encerrado por meses, dio positivo al Covid-19, lo que fue una dura experiencia para él, ya que además vive solo.

Por otro lado, hace un mes aproximadamente, José Eduardo reveló que tenía ya aproximadamente seis meses sin ver a su mamá precisamente para evitar contagios y sobre todo para cuidarla, aunque confesó que la extraña demasiado.

Y aunque ha tenido que salir de México por cuestiones de trabajo, el youtuber sólo se ha limitado a mantener comunicación con su familia por llamadas y mensajes; sin embargo, cree que pudo haber sido en el aeropuerto que adquirió el contagio. Así lo contó:

"Estuve bastante tiempo fuera de México, pero cuidándome muchísimo, y de regreso, en el aeropuerto estuve tomando muchas precausiones con cubre bocas, con el traje completo, con lentes, que me lo quité porque en el avión pedí algo de comer... y cuando regreso a la Ciudad de México, un jueves, el domingo en la noche, me comienzo a sentir mal. Empecé con dolor de cabeza fuerte, no le hice caso, pero el lunes amanecí con temperatura muy alta”, empezó contando.

Fue a través de su canal de YouTube que el actor contó su experiencia de cómo fue el momento en el que se enteró que hahía dado positivo al coronavirus; pues según narró, fue una experiencia muy fuerte para él. Incluso, no se atrevía a abrir el sobre del resultado y cuando lo hizo se puso muy mal.

Incluso reveló que el dolor en el cuerpo y articulaciones era tan fuerte que ni siquiera podía agarrar el celular y fue prácticamente lo que lo llevó a realizarse la prueba de Covid-19, a la cual dio positivo.

"Me llegan los resultados positivos y me puse muy mal, me espanté mucho. Lloré bastante, me angustié. No sabía cómo decírselo a mi familia, no sabía cómo contarles, sobre todo, cuando me había estado cuidando tanto. Obviamente tuvo que haber sido en el aeropuerto, no sé en qué momento, pero fue en el aeropuerto”, narró el actor de "Renta Congelada".

Cuando ya estaba más tranquilo, el actor lo habló con sus padres. A Victoria fue por medio de una llamada que el actor le contó lo sucedido y en el caso de su padre, Eugenio, fue a través de un mensaje de WhatsApp en el grupo del a familia que decidió comunicarles el suceso.

"Ya que estaba más tranquilo le avisé a mi mamá, a mi padrastro, a mi papá, a mis hermanos, a mis tías y a toda mi familia. Toda mi familia me apoyó. Mi mamá se preocupó al igual que mi papá... pero nada. Mis siguientes estudios salieron muy bien y los síntomas iban y venían", comentó.

El protagonista de "De Viaje con los Derbez", compartió que a pesar de la angustia que sentía por haber adquirido el virus, su cuerpo respondió bien y tras unos días que fueron los más difíciles, fue dado de alta desde el pasado 15 de septiembre.

"Gracias a Dios no me fue tan mal. Los primeros cuatro días fueron los más difíciles", dijo, después de hacer una comparación con la gente que ha vivido de todo.

Finalmente, le pidió a sus millones de seguidores que se siguieran cuidando y que la próxima vez que lo vieran en la calle, no le hicieran ‘el feo’, cuando una vez que se recupere, salga a realizar sus vídeos.

"Yo lo que les puedo recomendar es que se cuiden, que sigan tomando todas las medidas de seguridad. Es una enfermedad que sí existe y que está aquí. Ahora que ya estoy bien, quiero decirles que vienen muchas cosas para el canal de YouTube... y pues ya, si me ven en la calle grabando no se vayan a espantar ni me hagan el feo porque ya no contagio, ya estoy bien y ya estoy libre de Covid", finalizó.

