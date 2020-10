Jorge Van Rankin se convierte en papá por tercera vez ¡foto!

Esta larga cuarentena ha traído bastantes bebés al mundo y en lo que respecta al mundo del espectáculo, son varios los papás, que se han estrenado como tal y que empiezan a disfrutar esta nueva etapa de su vida o que lo han sido por segunda o tercera vez.

Y Jorge 'El Burro' Van Rankin, no ha sido la excepción, pues no hace mucho tiempo, el conductor de "Hoy" anunciaba precisamente en el matutino que se convertiría en papá por tercera vez, no sin antes causar la expectación de la audiencia ya que se había hablado de un embarazo en el foro pero no se había dicho de quién o de la pareja de quién; aunque el programa producido por Magda Rodríguez puso fin al suspenso y reveló que se trataba del amigo de Luis Miguel.

El también integrante de "Miembros al Aire" de Univisión, por fin se convirtió en padre por tercera vez de una hermosa bebé y su esposa Magda luce radiante desde la cama del hospital, lugar donde fueron tomadas el par de fotos que 'El Burro' compartió.

"Nada como este momento!!! Mi princesita Carlota nació a las 19,33 pm! Felicidades @magdableizeffer y gracias a todos por sus felicitaciones, gracias a dios!!! Todo bien", escribió el feliz papá y agregó en un segundo mensaje: "Muchísimas gracias a todos por sus felicitaciones, lo aprecio mucho!!!".

Por supuesto, las reacciones de sus compañeros de foro y amigos no se hicieron esperar. El primero que felicitó a la feliz pareja fue Raúl 'El Negro' Araiza, quien expresó: "Felicidades a los dos bendiciones", por su parte, Paul Stanley no pudo dejar de felicitar a su hermano del alma: "Felicidades los queremos mucho bienvenida Carlota y muchas bendiciones". Mauricio Mancera -ex conductor de 'Hoy'- tampoco dejó pasar la oportunidad para felicitar a ambos papás: "Bienvenida Carlota!! Llegas a una familia muy querida y chingona!! Abrazote a los ya 5!!".

Y como es de esperarse, las conductoras de matutino más visto de la televisión mexicana, tampoco pudieron dejar la oportunidad de compartir la felicidad de los nuevos papás por tercera vez. Andrea Legarreta posteó: "Que felicidad!!!! Dios me los bendiga siempre!! Bienvenida princesa linda!!"; mientras que Omar Chaparro le expresó a su querido amigo: "Que belleza amigo felicidades!!!!!!!".

Sherlyn, Michelle Renaud, Alexis Ayala, Santiago Ramundo, Tania Rincón y Adrián Uribe -quien justamente se acaba de convertir en padre por segunda vez-, también formaron parte del festejo virtual a través de Instagram, pues muchos de ellos, ya han experimentado la maternidad o paternidad.

Así mismo, en otra publicación, ¡Jorge de 53 años compartió la pimera foto de la pequeña Carlota, recién nacida! para la que describió: "Les comparto otra foto de mi princesita Carlota! Enamorado estoy!!!".

A ésta, tampoco pudieron faltar las decenas de felicitaciones de compañeros y amigos del medio del espectáculo.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.