Jessica Mas presume que es la villana más buena de Amor Dividido en calzoncito

En su regreso a las telenovelas de Televisa, la actriz Jessica Mas presume que es la villana más buena de "Amor Dividido" posando en calzoncito negro y blusita holgada mostrando su esbelta figura recostada y tomada desde un ángulo perfecto que deja ver, incluso sus curvas.

Antes de volver a hacer sus villanías en los melodramas en "Amor Dividido Entre Dos Mundos", Jessica Mas figuró en "Amar a Muerte" (2018-2019) dando vida a Guadalupe "Lupita" de Valdés, compartiendo créditos con Angelique Boyer, Michel Brown, Claudia Martín y Alexis Ayala entre otros actores.

Pero este 2022, Jessica Mas volvió más villana que nunca al melodrama en la producción de Angelli Nesma Medina para Televisa Univisión en la que da vida a la terrible Minerva Ortíz Fregoso, una mujer que basa su fortuna desfalcando a los demás; y además coincide con su esposo Ramiro Fumazoni que hace el personaje de otro villano en la historia.

Y ha sido en su paso por la producción que aborda los tema de la infidelidad al tope con el amor imposible y el de los dreamers (soñadores) que quieren hacer su sueño americano realidad con todos los riesgos que implica, que la guapa actriz de 44 años y madre de los mellizos Bianca y Ramiro Jr., ha dejado claro que es la villana más buena de dicho melodrama.

Pues la villana de ésta y otras telenovelas, ha compartido una foto en su cuenta de Instagram, en la que aparece luciendo cuerpazo, belleza y juventud además de su sonrisa cautivadora y ojazos verdes; por lo que muchos de sus 241 seguidores han reaccionado a su postal.

"Vive, ríe y ama" escribió la boricua en su publicación del pasado 15 de marzo, mientras que hubo quien le respondió y completó: "Vive, ríe y ama y sé hot [fogosa]". Otro fan vio tal sensualidad en la actriz que dijo: "Sube una foto cuando actuaste en EL PANTERA en la primera temporada".

"Hermosa", "Wow", "Bellísima", "Eres divina, besos desde Madrid, España", "Wowwwww encantadora y hermosa", "Que hermosa y sexy luces... felicidades", "Hermosa... que linda sonrisa", "Pero que chulada!", "No se diga más, a seguir tu consejo besos", "¿Siempre en ese orden, mi hermosa?", haciendo referencia a su descripción, son otros de los mensajes que se leen.

Pues la villana más buena de "Amor Dividido entre Dos Mundos" ha engatusado a más de uno con su belleza y súper figura así como lo hace con Bruno García, personaje que interpreta Andrés Palacios en el melodrama y al momento, ha generado alrededor de 6 mil corazones rojos y 180 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!