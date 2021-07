¡El día más esperado por todos sus fanáticos llegó! Durante las primeras horas de este viernes 9 de julio, la cantante Jennifer Lopez compartió el estreno del vídeo de "Cambia el Paso", su más reciente sencillo catalogado ya, como un éxito a unos cuantos días de haberlo lanzado en plataformas digitales en el que además la neoyorquina demostró sus habilidades de baile con un diminuto outfit.

Una de los lanzamientos más atinados de Jennifer Lopez en los dos útlimos años, ha sido sin duda, "Cambia el Paso",una colaboración con el cantante y productor musical puertorriqueño del género urbano Rauw Alejandro, quien a su vez ha cobrado impresionante fama por su sencillo "Todo de ti" que literalmente es un locura en redes sociales como TikTok que se desprende de su álbum "Viceversa".

No obstante, dicha mancuerna y el tema que alude a la soltería de la JLo hace alarde a través de la letra de la canción y que parece ser una "pedrada" al beisbolista Alex Rodríguez tras su supuesta infidelidad cuando ya tenían todo listo para jurarse amor para toda la vida frente al altar, ha sido todo un boom.

Lo prometido es deuda y este viernes 9 de julio, se estrenó de manera oficial a nivel mundial, el clip que a 20 horas de haberse estrenado en la plataforma YouTube, ya tiene la nada despreciable cantidad de 1,385,292 vistas, y que tiene 82,151 likes (me gusta) contra 2,576 dislikes (no me gusta).

Aunque no conforme con lanzarlo en la plataforma que es vista en todo el mundo, 'la Diva del Bronx', también compartió algunas escenas de su candente participación y sus más extrovertidos pasos de baile, con los que lució cuerpazo en un mini outfit de short de mezclilla a media retaguardia y un sujetador forrado de pedrería en tono plata...

Lo anteior, a través de su cuenta oficial de Instagram, cuya descripción se lee: "¡Feliz viernes! #CambiaElPaso music video disponible ahora! @rauwalejandro @jesseyterrero @lacarba @chrisappleton1 @robzangardi @marielhaenn @tombachik @maryphillips".

Claro, y además de lucir un cuerpo de diosa -dicho sea de paso-, la neoyorquina de 51 años, demostró que es una excelente bailarina, habilidad que ha venido manteniendo durante 22 años de su carrera musical, desde que lanzó "On The 6" en 1999.

Por otro lado, la también diva del cine con más de 151 millones de seguidores en Instagram y 14.5 millones en su canal oficial de YouTube, ya está disfrutando las primeras horas de su nuevo material "Cambia el Paso".

